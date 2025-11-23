بنك القاهرة عمان
صحة الطفيلة: وفاة طالب جامعي بالتهاب السحايا البكتيرية

دقيقة واحدة ago
صحة الطفيلة: وفاة طالب جامعي بالتهاب السحايا البكتيرية

وطنا اليوم:توفي طالب من جامعة الطفيلة التقنية اليوم الأحد، إثر إصابته بمرض السحايا البكتيرية الغير وبائية، رغم الجهود الطبية التي بُذلت لإنقاذ حياته بعد إدخاله إلى قسم العناية المركزة في مستشفى الطفيلة الحكومي.
وقال مدير الشؤون الصحية في الطفيلة، الدكتور حسام الرفوع، إن الكوادر الطبية تعاملت مع الحالة منذ دخولها المستشفى، حيث تبيّن إصابة الطالب بالتهاب السحايا البكتيري غير الوبائي لكنه ما لبث أن فارق الحياة.
وأضاف الرفوع أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية الوقائية لـ 46 شخصًا من طلبة الجامعة والممرضين وأقارب المتوفي ممن خالطوا الحالة، وذلك بإعطائهم الجرعات الوقائية المعتمدة، مؤكّدًا أن الوضع الصحي تحت السيطرة ولا يوجد حالات مصابة بالتهاب السحايا.
ونفى الدكتور الرفوع تسجيل أي إصابات أخرى بمرض السحايا بين طلبة جامعة الطفيلة التقنية أو بين المواطنين، مشيرًا إلى أن حالتين لطالبين تم إدخالهما إلى المستشفى لاحقًا تبيّن أنهما مصابان بالإنفلونزا الموسمية وتم اتخاذ الإجراءات الطبية لهما .
وأكد أنّ “المرض من الممكن علاجه والتماثل للشفاء عند بداية الإصابة” محذرا بعدم إهمال المريض، إذا ظهرت عليه الأعراض لأنه يسبب الوفاة”.
وأكدت مديرية الشؤون الصحية استمرارها في متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الطلبة والمجتمع المحلي.
ويعتبر (الالتهاب السحائي) مرض ينتج عن التهاب الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي (السحايا)، وقد يكون ناتجاً عن ميكروبات (بكتيريا، وفيروسات، وفطريات، أو طفيليات)، أو لأسباب غير ميكروبية مثل (الأورام، والأدوية وغيرها.


