تجارة عمان تبحث العلاقات الاقتصادية مع بنين

وطنا اليوم:بحثت غرفتا تجارة عمان وبنين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام قطاعي الأعمال في الأردن وبنين.

وحسب بيان للغرفة اليوم، تناول اللقاء الذي حضره النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب وعضو مجلس ادارة الغرفة خطاب البنا، استعراض فرص زيادة التبادل التجاري وإقامة شراكات مباشرة بين الشركات الأردنية والبنينية، إضافة إلى بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتسهيل تبادل الوفود التجارية وتنظيم فعاليات ومعارض مشتركة .

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إن الغرفة ترحّب بتعزيز التعاون مع نظيرتها في بنين، بما يخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين، مؤكداً أن الأردن يشكّل بوابة للأسواق العربية، في حين تُعد بنين مدخلاً رئيسياً لأسواق غرب أفريقيا.

وأضاف الحاج توفيق أن الاجتماع يشكّل فرصة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، وخاصة في قطاعات الطاقة والأدوية والمواد الغذائية والكيماويات ومواد البناء والخدمات اللوجستية، مقابل توفير أهم المنتجات الزراعية والغذائية التي تشتهر بها بنين، مثل الكاجو والمنتجات الزراعية الطازجة، بما يحقق توازناً في الميزان التجاري ويعزز الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين.

من جانبه، أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بنين آرنولد أكاكبو عن تقديره للتعاون مع غرفة تجارة عمّان، مؤكداً أن الأردن يُعد شريكاً مهماً لبنين في المنطقة، لما يتمتع به من استقرار وبيئة اقتصادية مناسبة.

وقال أكاكبو إن بلاده تتطلع إلى بناء شراكة طويلة الأمد مع الأردن في مجالات الطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية ، لافتاً إلى ترتيب زيارة لوفد اقتصادي من جمهورية بنين لزيارة الاردن خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز فرص التواصل بين رجال الأعمال في البلدين في قطاعات محددة.

من جانبه، أكد الخطيب أن التعاون مع الجانب البنيني يفتح مجالات مهمة للاستفادة من الفرص الزراعية والغذائية في بنين، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن في الخدمات واللوجستيات والتجارة الإقليمية.

وقال إن الغرفة مستعدة للعمل مع نظيرتها في بنين لإطلاق برامج تدريب مشتركة وتسهيل التبادل التجاري، وخاصة في القطاعات التي يمتلك فيها الأردن ميزات تنافسية.

واتفق الجانبان على المضي قدما نحو توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم أطر التعاون بينهما، وتفعيل قنوات التواصل المستمر بين قطاعي الأعمال في البلدين. كما جرى الاتفاق على عقد لقاءات قطاعية عبر تقنية “زووم”، خصوصاً في مجالات الزراعة والقطن، تمهيداً لترتيب زيارة وفد اقتصادي من بنين إلى الأردن خلال الفترة المقبلة.