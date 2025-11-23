بلدية معان تطلق حملة لتنظيف الساحات وإزالة التشوهات البصرية

وطنا اليوم:أطلقت بلدية معان الكبرى اليوم الأحد حملة واسعة النطاق لتنظيف الساحات وإزالة التشوهات البصرية من أحياء المدينة وجاءت الحملة بتشاركية مباشرة بين البلدية والمؤسسات الحكومية والأهالي، بهدف الحفاظ على مستوى بيئي رفيع المستوى وتعزيز الصورة الحضارية للمدينة.

استجابة لمطالب المواطنين وشراكة القطاع الخاص

وقال رئيس لجنة بلدية معان الكبرى، عاصم النهار : إن هذه الحملة جاءت استجابة لمطالب المواطنين ولأجل الحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة، مشيرا إلى أن العمل يتم بتشارك فعال بين القطاع العام والخاص ،وكشف النهار أن عددا من المقاولين والتجار من مدينة معان قد بادروا إلى تقديم مساهمات عينية لهذه الحملة، في سعي منهم لإظهار الصورة المشرقة للمدينة.

ودعا النهار المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في هذه الحملة، وكذلك الإبلاغ عن أية مخالفات، محذرامن أنه سيترتب على المخالفين إجراءات قانونية وغرامات مالية بعد إزالة هذه النفايات.

ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة لأكثر من 10 أيام، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتنظيف وتجميل أحياء المدينة بشكل شامل