وزير المياه: الحكومة تبذل أقصى الجهود للإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني

وزير المياه: الحكومة تبذل أقصى الجهود للإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني

وطنا اليوم:بحث وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، مع السفير الفرنسي لدى المملكة، فرانك جيليه، أوجه التعاون المشترك في مجال المياه وسبل تعزيزها.
وقالت وزارة المياه، في بيان اليوم الأحد، إن أبو السعود استعرض جهود الوزارة في تأمين مصادر مائية جديدة، وتطوير المتاح منها، والمشاريع المزمع تنفيذها، خاصة الممولة من الجانب الفرنسي، والاستثمارات الفرنسية في قطاع المياه، ولا سيما مشاريع الـ(BOT)، وجهود الوزارة في تنفيذ مشاريع مائية توفر حلولا مستدامة لتأمين كميات مياه إضافية، مثل مشروع الناقل الوطني.
وأكد أن الحكومة تبذل أقصى الجهود للإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني الحيوي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة المرافق المائية والصرف الصحي، معربا عن امتنانه وتقديره للتعاون الفرنسي الفاعل.
بدوره، أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بالتعاون البناء والمثمر بين الجانبين، مؤكدا استمرار هذا التعاون بما يخدم مصلحة البلدين


