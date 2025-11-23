هيئة النزاهة: توقيف مسؤولين سابقين من شركة أبعاد الأردن

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مسؤولين اثنين سابقين، هما رئيس مجلس إدارة وعضو في شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار المساهمة العامة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية استثمار الوظيفة وهدر أموال الشركات المساهمة العامة.

ووفق بيان للهيئة فإن قيمة الأموال المهدورة تجاوزت 600 ألف دينار.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت ملف القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها.