بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

هيئة النزاهة: توقيف مسؤولين سابقين من شركة أبعاد الأردن

34 ثانية ago
هيئة النزاهة: توقيف مسؤولين سابقين من شركة أبعاد الأردن

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مسؤولين اثنين سابقين، هما رئيس مجلس إدارة وعضو في شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار المساهمة العامة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية استثمار الوظيفة وهدر أموال الشركات المساهمة العامة.
ووفق بيان للهيئة فإن قيمة الأموال المهدورة تجاوزت 600 ألف دينار.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت ملف القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق لاتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:40

ضبط مخلفات حيوانية ملوثة في مصنع شمال المملكة

14:36

صناعة عمان تبحث معيقات القطاع الصناعي  ذات العلاقة بعمل وزارة “البيئة

14:29

الملك يعزي بوفاة الشيخ جمال حديثة الخريشا

14:18

نتنياهو يناور لتعطيل خطة ترامب.. التزام بالتهدئة علناً وتصعيد عسكري على عدة جبهات

14:11

الادارة التي لا تقود…مأزق المؤسسات أمام الكفاءات

14:07

البر والإحسان تسلم مساعدات لأسر عفيفة وتنفذ يوما طبيا مجانيا متخصصا في منطقة الضليل

13:48

مشاركة فاعلة لجامعة فيلادلفيا في المؤتمر العاشر لأساتذة اللغة الإنجليزية (APETAU)

13:45

إطلاق مبادرة في البلقاء لشرح خطبة الجمعة وتعلم القرآن بلغة الإشارة

13:42

الأردن يواصل جهوده الإغاثية بإطلاق حملة شتوية لدعم آلاف الأسر النازحة في غزة

13:31

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

13:27

ترخيص 3 شركات خاصة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة

13:24

وزير الخارجية يلتقي مع نظيره العُماني في مسقط

وفيات
وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025