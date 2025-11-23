الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن يزور رئيس جامعة اليرموك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

وطنا اليوم:زار الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، جامعة اليرموك ضمن جولته في محافظة إربد، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري، في لقاء حضره أعضاء اللجنة التنفيذية في أورنج وممثلون عن الجامعة. وجاء هذا اللقاء لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص ودعم التعليم الرقمي وتمكين الشباب بالمهارات المستقبلية.

وهنأ الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، رئيس الجامعة بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له النجاح في قيادة الجامعة نحو مزيدٍ من الإنجازات، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشراكة مع جامعة اليرموك تمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل المملكة وشبابها، وأن مختبر أورنج – اليرموك الإبداعي (OYIL) الذي أُطلق منذ أكثر من عقد، قد مكّن حتى الآن أكثر من 260 طالبة وطالباً من اكتساب مهارات رقمية وعملية تؤهلهم لدخول سوق العمل بثقة، ما يعكس التزام أورنج بتحويل الوعود إلى واقع وترك أثر إيجابي ملموس في المجتمع.

ومن جانبه أكّد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري حرص جامعة اليرموك الدائم على تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها واعتبار الشراكات مع القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في تحقيق هذا الهدف. وعبر عن تقديره لدور شركة أورنج في دعم مختبر أورنج–اليرموك الإبداعي OYIL الذي أسهم في تمكين مئات الطلبة بمنهجيات العمل الرقمي والمهارات التطبيقية، مؤكداً أن نجاح هذه المبادرات دليل واضح على قيمة التعاون بين الجامعة والقطاع الخاص في تحويل الأفكار إلى حلول تخدم المجتمع والاقتصاد. وأضاف أن الجامعة تسعى لتوسيع دائرة الاستفادة لتشمل أكبر شريحة من الشباب في إربد والمحافظات المجاورة، كما تعمل على بحث إمكانية إنشاء مكتب استقطاب واستقبال الطلبة الدوليين مع شركائها ليكون نافذة للتعاون الدولي وجذب مواهب جديدة تثرِي البيئة التعلمية والتعرض للفرص وتدعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار في الجامعة.

وفي ختام الزيارة، شارك الرئيس التنفيذي والأعضاء المرافقون في جلسة نقاشية مع مجموعة من طلبة مختبر أورنج – اليرموك الإبداعي OYIL، استعرضوا خلالها مشاريعهم الابتكارية التي تعكس إبداع الشباب وقدرتهم على تطوير حلول رقمية تدعم مسيرة التحوّل الرقمي وتسهم في خدمة المجتمع.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo