بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن يزور رئيس جامعة اليرموك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

23 نوفمبر 2025
الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن يزور رئيس جامعة اليرموك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

وطنا اليوم:زار الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، جامعة اليرموك ضمن جولته في محافظة إربد، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري، في لقاء حضره أعضاء اللجنة التنفيذية في أورنج وممثلون عن الجامعة. وجاء هذا اللقاء لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص ودعم التعليم الرقمي وتمكين الشباب بالمهارات المستقبلية.
وهنأ الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، رئيس الجامعة بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له النجاح في قيادة الجامعة نحو مزيدٍ من الإنجازات، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشراكة مع جامعة اليرموك تمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل المملكة وشبابها، وأن مختبر أورنج – اليرموك الإبداعي (OYIL) الذي أُطلق منذ أكثر من عقد، قد مكّن حتى الآن أكثر من 260 طالبة وطالباً من اكتساب مهارات رقمية وعملية تؤهلهم لدخول سوق العمل بثقة، ما يعكس التزام أورنج بتحويل الوعود إلى واقع وترك أثر إيجابي ملموس في المجتمع.
ومن جانبه أكّد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري حرص جامعة اليرموك الدائم على تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها واعتبار الشراكات مع القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في تحقيق هذا الهدف. وعبر عن تقديره لدور شركة أورنج في دعم مختبر أورنج–اليرموك الإبداعي OYIL الذي أسهم في تمكين مئات الطلبة بمنهجيات العمل الرقمي والمهارات التطبيقية، مؤكداً أن نجاح هذه المبادرات دليل واضح على قيمة التعاون بين الجامعة والقطاع الخاص في تحويل الأفكار إلى حلول تخدم المجتمع والاقتصاد. وأضاف أن الجامعة تسعى لتوسيع دائرة الاستفادة لتشمل أكبر شريحة من الشباب في إربد والمحافظات المجاورة، كما تعمل على بحث إمكانية إنشاء مكتب استقطاب واستقبال الطلبة الدوليين مع شركائها ليكون نافذة للتعاون الدولي وجذب مواهب جديدة تثرِي البيئة التعلمية والتعرض للفرص وتدعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار في الجامعة.
وفي ختام الزيارة، شارك الرئيس التنفيذي والأعضاء المرافقون في جلسة نقاشية مع مجموعة من طلبة مختبر أورنج – اليرموك الإبداعي OYIL، استعرضوا خلالها مشاريعهم الابتكارية التي تعكس إبداع الشباب وقدرتهم على تطوير حلول رقمية تدعم مسيرة التحوّل الرقمي وتسهم في خدمة المجتمع.
ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:05

جامعة البترا تعرض مشاريع ابتكارية في مؤتمر الأمن السيبراني (C8 2025)

14:01

أبو علي: المشرع الأردني راعى توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في ضريبة المبيعات

13:59

بعد 16 عاما.. تفاصيل صادمة في تقرير تشريح جثة مايكل جاكسون

13:51

الخرابشة: الشركة المحال إليها أعمال استغلال النحاس حققت الشروط

13:48

أورنج الأردن تؤكد التزامها بالتحوّل الرقمي الآمن عبر دعم مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025

13:44

التصنيفات الجامعية… ليست أولوية ؟(١)

13:40

مجلس النواب يناقش ويحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة

12:31

النائب العموش: لا مؤشرات لوجود عفو عام بالأردن

12:27

الخلايلة يرد على الخلايلة: الخلط غير مقبول

12:06

المؤبد لسوداني زور الجنسية الكويتية لأكثر من ثلاثة عقود

11:55

رسالة من مدير صندوق التنمية لأصحاب القروض الجماعية

11:49

الزعبي: الحكومة أنكرت الضرائب وفرضت 16% على الطرود البريدية

وفيات
وفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025