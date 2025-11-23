بنك القاهرة عمان
مجلس الأعيان يُقر مُعدّل خدمة العلم

23 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:أقرّ مجلس الأعيان، مشروع قانون مُعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز.
وكان مجلس النواب أقرّ وبالأغلبية مشروع قانون مُعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من الحُكومة.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، قد أعلن في شهر آب الماضي عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، وذلك خلال لقائه مع شباب وشابات من مُحافظة إربد.
وأكد رئيس الوزراء، جعفر حسان، في تصريح سابق، أن مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية سيكون من ضمن أولويات الحُكومة التشريعية خلال الفترة المُقبلة، تمهيدًا لبدء تنفيذ برنامج خدمة العلم، مطلع شهر شباط من العام المُقبل.
وكان مجلس الوزراء أقرَّ، في جلسة عقدها في الرابع عشر من شهر أيلول 2025، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون مُعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، لإرساله إلى مجلس النواب حسب الأصول الدستورية، ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المُقبلة.


