اتفاقية أردنية لتوريد الواح طاقة شمسية في أوغندا بقدرة 40 ميغاواط

وقّعت شركة تيرا واط الأردن اتفاقية تعاون مع شركة الطاقة النقية، الوكيل الحصري لألواح UKsol البريطانية في الأردن، بهدف توريد ألواح طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 40 ميغاواط، بواقع 55,555 لوح بقدرة 720 w وذلك لتنفيذ مشروع طاقة شمسية في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود تيرا واط لتوسيع أعمالها في الأسواق الأفريقية وتعزيز حضور التكنولوجيا البريطانية عالية الكفاءة في مشاريع الطاقة المتجددة كما تُعد خطوة مهمة لدعم الشراكات الأردنية في قطاع الطاقة وتأكيد قدرة الشركات المحلية على تنفيذ مشاريع كبرى خارج المملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة تيرا واط الأردن المهندس صالح العطيات إن هذه الاتفاقية تمثل امتدادًا لرؤية الشركة في دخول أسواق جديدة وتعزيز الانتشار الإقليمي لمشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن تيرا واط تمتلك الخبرة الفنية والقدرة التنفيذية التي تجعلها شريكًا موثوقًا للمشاريع الدولية مضيفًا أن التعاون مع شركة الطاقة النقية يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك في إفريقيا، بما يسهم في نقل الخبرات الأردنية إلى الأسواق الواعدة.

ومن جانبه، أكد مدير عام شركة الطاقة النقية المهندس خالد الحراحشة أن اختيار ألواح UKsol البريطانية لهذا المشروع يأتي نظرًا لكفاءتها العالية واعتمادها عالميًا، مشيدًا بالشراكة مع تيرا واط الأردن التي وصفها بأنها من الشركات الرائدة في تنفيذ مشاريع الطاقة داخل المملكة وخارجها موضحًا أن هذه الاتفاقية تعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، وستفتح الباب أمام تعاون أوسع في مشاريع أخرى مستقبلًا.