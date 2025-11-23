ما صحة تأثر الأردن بمنخفض جوي قوي قريبا؟

وطنا اليوم:تشهد المملكة، يوم الأحد، أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، إلا أنها تمثل مقدمة لتقلبات جوية تبدأ برياح مثيرة للغبار، وتنتهي بحالة من عدم الاستقرار الجوي تجلب الأمطار وانخفاضا في درجات الحرارة منتصف الأسبوع.

ليل الاثنين: بداية الانقلاب الجوي

مع ساعات الليل المتأخرة من يوم الاثنين، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الغربية، قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانا، بالتزامن مع تحول الرياح إلى شمالية غربية نشطة ومثيرة للغبار.

الثلاثاء: أمطار رعدية وانخفاض الحرارة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الثلاثاء لتسجل العظمى 20 درجة مئوية.

وتكون الأجواء غير مستقرة، حيث تهطل زخات من المطر في المناطق الغربية صباحا، تمتد تدريجيا لتشمل مناطق متفرقة من المملكة، وقد تكون هذه الأمطار مصحوبة بالرعد أحيانا.

ومع ساعات المساء والليل، تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء للاستقرار التدريجي، مع بقائها باردة جدا ليلا، حيث تهبط الصغرى إلى 9 درجات مئوية.

الأربعاء: عودة الاستقرار

تستقر الأجواء تماما يوم الأربعاء، ويكون الطقس لطيفا نهارا بحرارة عظمى تبلغ 20 درجة مئوية، وباردا ليلا بحرارة صغرى تصل إلى 10 درجات، مع رياح شرقية خفيفة السرعة.

وتوافدت عديد من الاستفسارات إلى أروقة مركز “طقس العرب”، تتوسم الحقيقة وراء الأنباء المتداولة بكثرة مؤخرا حول احتمالية تأثر المنطقة، بما فيها الأردن بمنخفض جوي يوصف بأنه “قوي” خلال الفترة القادمة.

وقد سجلت هذه الشائعات انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

في هذا الصدد، أشار المختصون في تحليل الظواهر الجوية بمركز “طقس العرب” إلى حقيقة منهجية لا بد من إدراكها؛ وهي أن دقة التنبؤات الجوية تتضاءل بشكل ملحوظ كلما ابتعدت الفترة الزمنية للطقس المتوقع.

ويعود السبب في ذلك إلى تزايد احتمالات حدوث تبدلات جوهرية في مسارات الكتل الهوائية وتوزيع الأنظمة الجوية المؤثرة.

لهذا، تعامل التوقعات التي تمتد لمدى زمني طويل كمؤشرات عامة، يمكن الاستناد إليها في رسم صورة تقريبية للمشهد المستقبلي.

في المقابل، تقدم التحديثات الآنية والقريبة من الحدث المنتظر توقعات ذات موثوقية أعلى ودقة أكبر. ومن الملفت للنظر أن السنوات الأخيرة شهدت تكرارا متواصلا لذات الطابع من هذه الشائعات، والتي غالبا ما تفتقر لأي أساس علمي دقيق يمكن الاعتماد عليه.

غياب المنخفضات الجوية لعشرة أيام على الأقل

وبشكل قاطع، أكد خبراء الأرصاد في المركز أن التوقعات الحالية تشير إلى غياب أي تشكلات لمنخفضات جوية مؤثرة على المنطقة لمدة لا تقل عن عشرة أيام.

كما جزم المحللون الجويون بأن سماء المملكة وبلاد الشام ستعيش حالة من الاستقرار العام في الأجواء، والتي ستمتد على الأقل حتى منتصف الأسبوع اللاحق.

ويترافق هذا الهدوء مع ارتفاع تدريجي في معدلات درجات الحرارة. غير أن نشاط الرياح الشرقية سيعمل على تعزيز الإحساس بالبرودة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.