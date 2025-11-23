وطنا اليوم:النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن ضوابط إقامة الفعاليات السياحية

نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب

الموضوع: الحفلات الغنائية

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،

أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء

1. ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، وخصوصًا وزارة السياحة ومحافظة العاصمة، لضمان عدم إقامة الفعاليات السياحية في الأحياء السكنية بما يحافظ على راحة وطمأنينة المواطنين؟

2. كيف تتابع الجهات الرقابية الشكاوى الرسمية المقدمة من السكان حول الضوضاء والإزعاج الليلي، وهل هناك آلية واضحة للتأكد من وصول هذه الشكاوى ومعالجتها بشكل فعّال؟

3. هل لدى الحكومة خطة لإلزام المنشآت السياحية باستخدام العزل الصوتي ومعايير الضوضاء العالمية، وما العقوبات المقررة بحق المخالفين الذين يكررون الإزعاج للسكان بعد تدخل الأجهزة الأمنية؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس

عدنان مشوقه