رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الزرقاء الحكومي

وطنا اليوم:أجرى رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، زيارة تفقدية إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، لمتابعة واقع الخدمات الصحية وسير العمل في مشاريع التطوير.

متابعة توسعة “ICU”

واطلع الدكتور حسان خلال الزيارة على سير العمل في مشروع توسعة “قسم العناية الحثيثة”، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهاته التي كان قد أصدرها خلال زيارته السابقة للمستشفى قبل نحو شهرين، بهدف زيادة عدد الأسرة ورفع الطاقة الاستيعابية للقسم.

قسم جديد لجراحة القلب

وفي إطار الارتقاء بالخدمات النوعية، أوعز رئيس الوزراء بـ”استحداث قسم متخصص لجراحة القلب” داخل المستشفى، لتوفير هذه الخدمة الحيوية لأبناء المحافظة.

كما وجه بضرورة “تسريع أعمال الصيانة” الشاملة لمرافق المستشفى؛ بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان ديمومة عمل البنى التحتية.