ستيلا كلوث سفيرة مملكة هولندا تلتقي مدير مهرجان جرش ايمن سماوي

23 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:بحث المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي ، خلال لقائه السفيرة الهولندية لدى المملكة ستيلا كلوث،سبل تفعيل وتعميق التّعاون في الجانب الثقافي والفني ، ومشاركة مملكة هولندا ضمن فعاليات مهرجان جرش بدورته القادمة الـ 40 ، لكون العام 2026 سيشهد مرور 75 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما يتزامن بذات العام مناسبة مرور 40 عاما على انطلاقة فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون .
وأكدت سعادةُ السّفيرة ستيلا كلوت سفيرة مملكة هولندا المعتمدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية ، بان مهرجان جرش شكل منذ انطلاقته ، عنوانا للانفتاح الثقافي والحوار الإبداعي ، كما اثنت على الجهود التي يبذلها مدير المهرجان ايمن سماوي ، وسعيه الدؤوب بفتح منافذ جديدة ومختلفة للإبداع والتعبير الثقافي ، معربه عن املها ان تكون الدورة القادمة ، متميزة ، وتعكس تنوع الثقافات المشاركة .
وقال المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي ، عقب اللقاء اننا سنعمل ان تكون هناك مشاركة لـ 40 دوله عربية وصديقة في العام 2026 مما يُعزز التبادل الثقافي ، والحرص على تمكين كل الثقافات من المشاركة ،ليترجم تنوع المشهد الثقافي وثراء ذائقته الجمالية ، بوصفه مصدراً للإبداع، كما تولي القيادة الهاشمية اهتماماً كبيراً بدعم الفنون والفعاليات متعددة الثقافات، وتعزيز قيم التسامح والتعايش ، وفتح نوافذ للفكر الحرّ والنقاش الحضاري.


