العدل: 3.5 مليون ورقة قضائية تم أرشفتها خلال شهر 10

وطنا اليوم:أكدت وزارة العدل، أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي 2025 بلغ 3.5 مليون ورقة.

وقالت إن عدد المعاملات التي تم انجازها لدى كاتب العدل خلال شهر تشرين الأول بلغ 26.4 ألف معاملة، فيما بلغ عدد حالات الرقابة الالكترونية (سوار الكتروني) خلال الفترة ذتها 51 حالة، فيما بلغ عدد حالات الرقابة الإلكترونية منذ بداية العام ولغاية نهاية تشرين الأول 245 حالة.