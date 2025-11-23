بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

رئيس الوزراء يوجه بإجراء صيانة شاملة للملعب البلدي في منطقة جناعة

23 نوفمبر 2025
رئيس الوزراء يوجه بإجراء صيانة شاملة للملعب البلدي في منطقة جناعة

وطنا اليوم:بدأ رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الأحد، جولة ميدانيَّة تفقديَّة من لواء الرصيفة، في محافظة الزرقاء، يتفقَّد خلالها مدرسة جبل الأمير فيصل الأساسيَّة التي كان قد وجَّه بإجراء صيانة شاملة لها خلال زيارته قبل قرابة عام.
وأوعز حسّان بتنفيذ أعمال إضافيَّة تتضمَّن إنشاء مرافق لخدمة الطَّلبة ورياض الأطفال، وملاعب جديدة وساحات وحديقة، وأن يُتاح استخدام هذه المرافق للمجتمع المحلِّي خلال أيَّام العُطل الرسميَّة.
كما تفقد الملعب البلدي في منطقة جناعة بلواء قصبة الزرقاء، ووجه بإجراء صيانة شاملة له؛ خدمة للحركة الرياضية والشبابية والمجتمع المحلي.
ووجّه حسّان خلال تفقده حديقة الجندي في منطقة جناعة في لواء قصبة الزرقاء بإعادة تأهيلها وتحسين مرافقها وخدماتها، وفتحها أمام المتنزِّهين بشكل دائم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:05

جامعة البترا تعرض مشاريع ابتكارية في مؤتمر الأمن السيبراني (C8 2025)

14:01

أبو علي: المشرع الأردني راعى توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في ضريبة المبيعات

13:59

بعد 16 عاما.. تفاصيل صادمة في تقرير تشريح جثة مايكل جاكسون

13:51

الخرابشة: الشركة المحال إليها أعمال استغلال النحاس حققت الشروط

13:48

أورنج الأردن تؤكد التزامها بالتحوّل الرقمي الآمن عبر دعم مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025

13:44

التصنيفات الجامعية… ليست أولوية ؟(١)

13:40

مجلس النواب يناقش ويحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة

12:31

النائب العموش: لا مؤشرات لوجود عفو عام بالأردن

12:27

الخلايلة يرد على الخلايلة: الخلط غير مقبول

12:06

المؤبد لسوداني زور الجنسية الكويتية لأكثر من ثلاثة عقود

11:55

رسالة من مدير صندوق التنمية لأصحاب القروض الجماعية

11:49

الزعبي: الحكومة أنكرت الضرائب وفرضت 16% على الطرود البريدية

وفيات
وفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025