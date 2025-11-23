رئيس الوزراء يوجه بإجراء صيانة شاملة للملعب البلدي في منطقة جناعة

وطنا اليوم:بدأ رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الأحد، جولة ميدانيَّة تفقديَّة من لواء الرصيفة، في محافظة الزرقاء، يتفقَّد خلالها مدرسة جبل الأمير فيصل الأساسيَّة التي كان قد وجَّه بإجراء صيانة شاملة لها خلال زيارته قبل قرابة عام.

وأوعز حسّان بتنفيذ أعمال إضافيَّة تتضمَّن إنشاء مرافق لخدمة الطَّلبة ورياض الأطفال، وملاعب جديدة وساحات وحديقة، وأن يُتاح استخدام هذه المرافق للمجتمع المحلِّي خلال أيَّام العُطل الرسميَّة.

كما تفقد الملعب البلدي في منطقة جناعة بلواء قصبة الزرقاء، ووجه بإجراء صيانة شاملة له؛ خدمة للحركة الرياضية والشبابية والمجتمع المحلي.

ووجّه حسّان خلال تفقده حديقة الجندي في منطقة جناعة في لواء قصبة الزرقاء بإعادة تأهيلها وتحسين مرافقها وخدماتها، وفتحها أمام المتنزِّهين بشكل دائم.