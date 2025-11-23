أولى رحلات الطيران العارض تحط في مطار الملك الحسين بالعقبة

وطنا اليوم:حطّت اليوم في مطار الملك الحسين الدولي في العقبة أولى رحلات الطيران العارض القادمة من العاصمة البلغارية صوفيا لموسم شتاء 2025، وعلى متنها 137 سائحًا، بتنظيم من شركة ABAX السياحية البلغارية ووكلائها في الأردن شركة ترافكو الأردن، وذلك ضمن برنامج الرحلات العارضة الداعم للموسم السياحي الشتوي في العقبة.

وقال وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين إن وصول هذه الرحلة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة بالمنتج السياحي الأردني، ويُعد مؤشرًا على توسع الاهتمام الأوروبي بالعقبة كوجهة سياحية مميزة. وأكد حجازين أن الوزارة تعمل بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحةو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والقطاع الخاص على استقطاب مزيد من الرحلات العارضة وتطوير برامج سياحية متكاملة تعزز مكانة الأردن على خريطة السياحة العالمية.

من جانبه، أكد مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور ثابت حسان النابلسي أن عودة الرحلات العارضة إلى مطار الملك الحسين الدولي تمثل عنصرًا محوريًا في تنشيط الحركة السياحية خلال الموسم الشتوي، وتعكس نجاح الجهود المبذولة بين وزارة السياحة والاثار وسلطة منطقة العقبة وهيئة تنشيط السياحة لتعزيز حضور العقبة على خارطة المقاصد السياحية العالمية.

وأشار أن هذا النوع من الرحلات يساهم بشكل مباشر في رفع نسب الإشغال الفندقي وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية في المدينة، لافتًا إلى أن العقبة تمتلك المقومات التي تجعلها وجهة مفضلة للزوار من مختلف دول العالم.

كما اضاف النابلسي على أن السلطة تعمل بخطى متسارعة بالتعاون الوزارة والهيئة لتوسيع شبكة الربط الجوي وزيادة عدد الرحلات المنتظمة والعارضة إلى المدينة، مؤكدًا أن استمرار تدفق الرحلات العارضة سيسهم في ترسيخ مكانة العقبة كوجهة سياحية شتوية جاذبة على مستوى المنطقة.

من جانبه، أكد نائب المدير العام لهيئة تنشيط السياحة وائل الروسان أن الطيران العارض يشكل ركيزة أساسية في جذب السياح إلى المملكة، وبخاصة من الأسواق الأوروبية التي تُعد من أهم الأسواق المستهدفة للسياحة الأردنية. وأضاف أن انطلاق الرحلات من بلغاريا لهذا الموسم يعكس تنامي الاهتمام الأوروبي بالعقبة وبالمنتج السياحي الأردني عمومًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توسيع شبكة الرحلات العارضة مع مختلف الدول الأوروبية لما لهذا النوع من الطيران من أثر مباشر في زيادة أعداد الزوار ورفع سوية النشاط السياحي. وأوضح أن التعاون مع كبرى الشركات يفتح آفاقًا جديدة لتقديم منتجات سياحية متطورة تعزز تنافسية العقبة كوجهة شتوية رائدة.

نائب المدير العام لهيئة تنشيط السياحة وائل الروسان قال أن الطيران العارض يشكل ركيزة أساسية في جذب السياح إلى المملكة، وبخاصة من الأسواق الأوروبية التي تُعد من أهم الأسواق المستهدفة للسياحة الأردنية. وأضاف أن انطلاق الرحلات من بلغاريا لهذا الموسم يعكس تنامي الاهتمام الأوروبي بالعقبة وبالمنتج السياحي الأردني عمومًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توسيع شبكة الرحلات العارضة مع مختلف الدول الأوروبية لما لهذا النوع من الطيران من أثر مباشر في زيادة أعداد الزوار ورفع سوية النشاط السياحي. وأوضح أن التعاون مع كبرى الشركات يفتح آفاقًا جديدة لتقديم منتجات سياحية متطورة تعزز تنافسية العقبة كوجهة شتوية رائدة.

وقال أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متواصلة لتعزيز الحركة السياحية إلى العقبة وتوسيع شبكة الرحلات العارضة إلى المملكة خلال الفترة المقبلة.