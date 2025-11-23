الذنيبات يبحث مع السفير الكازاخستاني تعزيز التعاون المشترك في قطاع الفوسفات

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، مع سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة، تالغات شالدنباي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، ولا سيما في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية.

وأشاد الدكتور الذنيبات، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الشركة، بالعلاقات التي تجمع الأردن وكازاخستان، مؤكدًا حرص شركة مناجم الفوسفات الأردنية على تطوير آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركات الكازاخستانية في قطاع الفوسفات، واستعدادها لتوسيع شراكاتها وتنفيذ مشاريع مشتركة تُسهم في تعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين في اقتصاد البلدين.

وأشار إلى أن الشركة، وفي إطار تنفيذها للرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز وجذب الاستثمار، منفتحة على الأسواق العالمية، وتسعى إلى تنويع شراكاتها وتعزيز حضورها وقدرتها التنافسية في سوق الأسمدة العالمي.

وعرض الدكتور الذنيبات واقع الشركة والإنجازات التي حققتها في مجالات الإنتاج والتصدير، إلى جانب خططها الاستراتيجية ومشاريعها الاستثمارية ومراحل تطورها، ورؤيتها للتوسع في الصناعات التحويلية، وتطوير عملياتها التشغيلية، وتنمية الشراكات الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشاد السفير شالدنباي بعمق العلاقات التي تربط البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير شراكة مثمرة مع الأردن، واستعداده لتسهيل زيارة وفد كازاخستاني لبحث أوجه التعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية والاطلاع على مرافقها الإنتاجية.

وأثنى السفير على المستوى المتقدم الذي حققه الأردن في صناعة وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية واستخداماتها، واصفًا زيارته للشركة بالمثمرة وبأنها تؤسس لمزيد من علاقات التعاون المشترك.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التواصل بين الشركات ذات الصلة في البلدين، وخاصة بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة “كاز فوسفات” (LLP) في كازاخستان، ومواصلة التنسيق لتحديد مجالات التعاون المستقبلية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد الدكتور الذنيبات استعداد شركة مناجم الفوسفات الأردنية، بما تمتلكه من خبرات واسعة، لمساعدة شركة “كاز فوسفات” في استثمار خام الفوسفات في كازاخستان، وإقامة شراكات بين الجانبين تلبي احتياجات السوق المحلي هناك والدول المجاورة.

كما طلب الدكتور الذنيبات من الجانب الكازاخستاني وضع برنامج زمني للبدء بتنفيذ نتائج اللقاء في إطار التعاون المشترك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل الاستفادة من الخبرات الأردنية والتقنيات الحديثة في تصنيع واستخدام الفوسفات، والمشاريع الإنتاجية، وإمكانية توسيع المبادرات بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية والشركات الكازاخستانية، بما في ذلك مشاركة الجانب الكازاخستاني في مشاريع مشتركة.