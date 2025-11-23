لقاء اقتصادي يبحث تعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان وفيينا

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس غرفة تجارة عمّان نبيل الخطيب، خلال لقائه مع نائبة رئيس غرفة تجارة فيينا مارغريت كريز-زفيتكوفيتش، وبحضور عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان خطّاب البنا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن والنمسا، وذلك على هامش مشاركة غرفة تجارة عمّان في مؤتمر “أيام التنقّل الدولية 2025” المنعقد في العاصمة فيينا.

وحسب بيان للغرفة اليوم الاحد، استعرض الجانبان خلال اللقاء واقع التبادل التجاري بين البلدين، وإمكانات رفع حجم التجارة من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمع الأعمال في عمّان وفيينا، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التكنولوجية والخدمية واللوجستية، وأهمية زيادة مشاركة الشركات الأردنية في المعارض المتخصصة التي تستضيفها فيينا سنويا، بما يسهم في تمكينها من الوصول إلى السوق الأوروبية.

وأكد الخطيب أهمية الاستفادة من التجربة الاقتصادية النمساوية المتقدمة، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الأردن يتمتع بموقع استراتيجي يؤهله ليكون نقطة ربط مهمة للعمليات التجارية باتجاه دول الخليج والعراق وأسواق المنطقة.

وقال إن غرفة تجارة عمّان تسعى إلى بناء علاقات مؤسساتية مستدامة مع نظيراتها الأوروبية، من خلال برامج تعاون تشمل التدريب وتبادل الخبرات وتنظيم الوفود التجارية، وبما يعزز من تنافسية القطاع التجاري الأردني.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس غرفة تجارة فيينا مارغريت كريز-زفيتكوفيتش أن الأردن يُعد شريكا اقتصاديا فاعلًا في منطقة الشرق الأوسط، مبينةً أن السوق الأردنية تتصف بالاستقرار والمرونة، مما يجعلها وجهة مهمة للمستثمرين النمساويين.

وأعربت عن استعداد الغرفة لتوسيع التعاون مع غرفة تجارة عمّان وتسهيل التواصل بين الشركات الأردنية والنمساوية، مؤكدة وجود فرص واسعة لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

وأشارت كريز-زفيتكوفيتش إلى التجربة النمساوية في التعليم المهني والتقني، موضحةً أن غرفة تجارة فيينا تمتلك أكاديمية وجامعة متخصصة تقدمان برامج متقدمة في الإدارة والتجارة والتكنولوجيا، ومعربة عن استعداد المؤسسات التعليمية المرتبطة بالغرفة للتعاون مع نظيراتها في الأردن لتنفيذ برامج تدريب مشتركة تخدم العاملين في القطاع التجاري.

وتناول الجانبان خلال اللقاء أبرز المعيقات التي تواجه تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين، وفي مقدمتها غياب الخطوط الجوية المباشرة بين عمّان وفيينا، وضعف خيارات الشحن الجوي والبحري، الأمر الذي ينعكس على كلف التوريد ومدة الشحن.

وتم الاتفاق على دراسة حلول عملية لهذه التحديات من خلال فتح قنوات تواصل مع شركات الطيران والجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تسهيل انتقال رجال الأعمال والبضائع بين البلدين.

كما تم الاتفاق على تنظيم وفد تجاري نمساوي يزور الأردن قريبا لعقد لقاءات أعمال ثنائية (B2B)، إلى جانب التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمّان وغرفة تجارة فيينا خلال الزيارة، بهدف تعزيز العمل المؤسسي وتبادل المعلومات الاقتصادية وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، إضافة إلى إنشاء قناة اتصال تساعد الشركات في البلدين على التوجه نحو الاستثمار والتصدير.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل لمتابعة تنفيذ النتائج التي جرى الاتفاق عليها، وتطوير خطة عملية لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الأردن والنمسا، وبما يمكّن الشركات الأردنية والنمساوية من بناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة تخدم المصالح المشتركة للطرفين.