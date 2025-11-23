البندورة بـ5 قروش والبطاطا بـ15 في السوق المركزي

وطنا اليوم:شهدت ساحات سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، صباح يوم الأحد، تدفقا كثيفا وغير مسبوق للمنتجات الزراعية، حيث استقبل السوق كميات ضخمة من الخضار بلغت 2482 طنا.

وأظهرت النشرة الرسمية للسوق أن هذا العرض الوفير انعكس بشكل مباشر وحاد على قائمة الأسعار، لاسيما “البندورة”، التي هوت أسعارها إلى مستويات قياسية منخفضة، تراوحت بين 5 و 10 قروش فقط للكيلوغرام الواحد.

وفرة في الفواكه والورقيات

لم يقتصر النشاط التجاري على الخضار فحسب، بل شمل أيضا توريد كميات جيدة من الفواكه بلغت 955 طنا. كما وصلت إلى السوق شحنات من “الورقيات” (مثل النعناع والبقدونس وغيرها) بحجم بلغ 323 طنا.

أسعار الأصناف الرئيسية

وفقا لقائمة الأسعار اليومية، وبناء على معادلة “أدنى وأعلى سعر”، جاءت تفاصيل بيع الأصناف الأخرى كالتالي:

البطاطا والبصل: حافظ الصنفان على مستويات متقاربة، حيث تراوح سعر “البطاطا” بين 15 و 30 قرشا. بينما بيع “البصل الناشف” بين 10 و 30 قرشا.

الخيار والزهرة: سجل “الخيار” استقرارا نسبيا بين 25 و 40 قرشا. في حين بيعت “الزهرة” بأسعار منخفضة تراوحت بين 10 و 30 قرشا.

الباذنجان: تداول التجار صنف “الباذنجان الأسود العجمي” ضمن نطاق سعري بدأ من 10 قروش وانتهى عند 25 قرشا.

الجزر والليمون: كانت أسعار “الجزر” بين 40 و 60 قرشا. أما “الليمون”، فظل الأغلى بين الخضار، مسجلا ما بين 60 و 100 قرش.

الموز البلدي: تراوح سعره بين 50 و 85 قرشا.