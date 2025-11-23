بنك القاهرة عمان
قلق في مجتمع الصوماليين فى مينيسوتا بعد تهديد ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة

23 نوفمبر 2025
قلق في مجتمع الصوماليين فى مينيسوتا بعد تهديد ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة

وطنا اليوم:يثير تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحماية القانونية المؤقتة للصوماليين المقيمين في ولاية مينيسوتا حالة من الخوف داخل مجتمع المهاجرين الراسخ في الولاية، إلى جانب تساؤلات حول ما إذا كان البيت الأبيض يمتلك السلطة القانونية لتنفيذ هذا القرار كما طرح.
وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” مساء أمس الجمعة إنه سيقوم “فورا” بإلغاء وضع الحماية المؤقتة للصوماليين المقيمين في مينيسوتا، وهو وضع قانوني يوفر حماية من الترحيل للمهاجرين من دول محددة.
وأثار الإعلان ردود فعل فورية من بعض قادة الولاية وخبراء الهجرة، الذين وصفوا تصريح ترامب بأنه محاولة مشكوك في قانونيتها لبث الخوف والريبة تجاه الجالية الصومالية في مينيسوتا، وهي الأكبر في الولايات المتحدة.
وقالت هايدي ألتمان، مديرة السياسات في “المركز الوطني للعدالة للمهاجرين: “لا توجد أي آلية قانونية تسمح للرئيس بإنهاء وضع الحماية لمجتمع أو ولاية معينة بسبب خلافه معهم.”
وأضافت: “هذا هو ترامب يفعل ما يفعله دائما .. التحريض ضد المهاجرين دون مبرر أو دليل، واستخدام هذا التحريض لمحاولة سلبهم حماية مهمة تنقذ حياتهم.”
وأمام إدارة ترامب مهلة حتى منتصف يناير/كانون الثاني لإلغاء الحماية القانونية للصوماليين على مستوى البلاد. لكن هذه الخطوة ستؤثر فقط على نسبة صغيرة جدا من عشرات الآلاف من الصوماليين المقيمين في مينيسوتا. فقد ذكر تقرير قدم إلى الكونجرس في أغسطس/آب أن عدد الصوماليين المشمولين بوضع الحماية المؤقتة لا يتجاوز 705 أشخاص على مستوى البلاد.
وقالت النائبة من ولاية مينيسوتا إلهان عمر، وهي ديمقراطية من أصل صومالي، في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة: “أنا مواطنة وكذلك الأغلبية من الصوماليين في أمريكا. حظا موفقا في الاحتفال بتغيير سياسي ليس له تأثير كبير على الصوماليين الذين تحبون كراهيتهم.”
ولا يزال المدافعون يحذرون من أن هذه الخطوة يمكن أن تشغل الكراهية ضد مجتمع ما في وقت تتصاعد في الإسلاموفوبيا.


