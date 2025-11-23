بنك القاهرة عمان
مقتل 4 سوريين في سطو مسلح شنه مجهولون على بلدة بريف دمشق

23 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:قتل 4 سوريين وأصيب اثنان آخران، السبت، في عملية سطو مسلح شنها مجهولون على مكتبي صرافة وتأجير سيارات في بلدة دير عطية بريف دمشق، وفق إعلام حكومي.
وأفادت قناة “الإخبارية السورية”، بـ”مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين خلال عملية سطو مسلح شنها مجهولون على مكتب صرافة ومكتب لتأجير السيارات في بلدة دير عطية بريف دمشق”.
وأضافت أن “قوى الأمن الداخلي انتشرت بالمنطقة وتجري تحقيقاتها لضبط المجرمين”، دون مزيد من التفاصيل.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 سنة في الحكم.
وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).
وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكمه عيدا وطنيا.


