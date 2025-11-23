حريق يلتهم غابات إيرانية مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو

وطنا اليوم:طلبت السلطات الإيرانية بشكل عاجل مساعدة خارجية لإخماد حريق هائل يلتهم منذ أيام غابات الهيركانية شمال البلاد، وهي غابات مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن الحريق اندلع في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وتمت السيطرة عليه بعد أيام، لكنه اشتعل مجددا في 15 من الشهر الجاري.

كما كتب محمد جعفر قائمبانه، نائب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الجمعة على منصة إكس إنه “في ظل استحالة احتواء الحريق ومنع انتشاره إلى الغابات المحيطة، طلبت إيران مساعدة عاجلة من الدول الصديقة”.

كما تُشكل هذه الغابات، الممتدة لنحو 1000 كيلومتر على طول بحر قزوين في إيران وأذربيجان المجاورة، “كتلة فريدة من الغابات”، وفقا لليونسكو، “وذلك نظرا لقِدمها، فعمرها يتراوح بين 25 و50 مليون عام، وتنوعها البيولوجي إذ تضم أكثر من 3 آلاف و200 نوع من النباتات”.

وأعلنت منظمة حماية البيئة الإيرانية أن تركيا سترسل طائرتين متخصصتين في رش المياه، وطائرة هليكوبتر، إضافة إلى فريق مكون من 8 أفراد، مشيرة إلى إمكانية طلب دعم من روسيا إذا اقتضت الحاجة.

من جهتها، ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن الحريق “مفتعل”، مرجحة أن يكون صيادون أشعلوه في منطقة إيليت الصخرية بمحافظة مازندران، حيث أُتلف حتى الآن نحو 8 هكتارات من الغابات.

ويأتي هذا الحريق في وقت تواجه فيه إيران واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ بدء تسجيلات الأرصاد الجوية قبل 6 عقود، مما يزيد من صعوبة عمليات الإخماد التي وصفها مسؤول محلي بأنها “من أكثر العمليات تعقيدا في السنوات الأخيرة”.

يُذكر أن غابات الهيركانية أُدرجت على قائمة التراث العالمي عام 2019، وتعد موطنا لأنواع نباتية نادرة ومهددة بالانقراض.