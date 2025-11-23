رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانيَّة تفقديَّة من لواء الرصيفة

وطنا اليوم:بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان اليوم الاحد جولة ميدانيَّة تفقديَّة من لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء.

يتفقَّد رئيس الوزراء خلال الجولة مدرسة جبل الأمير فيصل الأساسيَّة التي كان قد وجَّه بإجراء صيانة شاملة لها خلال زيارته قبل نحو عام، ويوعز بتنفيذ أعمال إضافيَّة تتضمَّن إنشاء مرافق لخدمة الطَّلبة ورياض الأطفال، وملاعب جديدة وساحات وحديقة، وأن يُتاح استخدام هذه المرافق للمجتمع المحلِّي خلال أيَّام العُطل الرسميَّة.