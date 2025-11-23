أميركا تبدأ الانسحاب العسكري من مركز التنسيق في غزة

وطنا اليوم:أفاد مصدران أميركيان، السبت، أن الولايات المتحدة تعمل على تقليص وجودها العسكري في مركز التنسيق المدني-العسكري الواقع في مدينة كريات غات بجنوب إسرائيل، بحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

ووفقا للمصدرين، فإن هدف الولايات المتحدة هو أن يكون المركز تابعا لمجلس السلام الدولي الذي سيُنشأ قريباً وسيكون تحت رئاسة دونالد ترامب وقادة عالميين.

كما بدأ بعض العسكريين البالغ عددهم 200 فرد، والذين كانوا في إسرائيل لإنشاء المركز الخاص بالمغادرة بالفعل، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن إنشاء مركز التنسيق المدني-العسكري، لتعزيز الأمن والاستقرار في غزة وذلك عقب توقيع اتفاقية من 20 بندا بوساطة أميركية، تهدف إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس وضمان استقرار إقليمي طويل الأمد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت، الاثنين، على مشروع قرار أميركي يدعم خطة ترامب للسلام في غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومساراً إلى دولة فلسطينية.

كما نصّ مشروع القرار على منح “مجلس السلام” برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعضاء ورؤساء دول آخرين تفويضاً بإدارة غزة مؤقتاً حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027، وفق وكالة فرانس برس.