السعودية: ضبط “زيت زيتون بالمـخـدرات” قادم من الأردن

وطنا اليوم _

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية أن كوادرها في منفذ الحديثة (الاسم السعودي لمعبر العُمري الذي يربط السعودية بالأردن) أحبطت محاولة تهريب 58,721 حبة من مادة «الإمفيتامين» المخدرة (الكبتاغون)، بعد العثور عليها مخبأة داخل إحدى الإرساليات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة أنه وردت عبر المنفذ إرسالية تحتوي على «زيت زيتون» محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف باستخدام التقنيات الأمنية، تم العثور على تلك الكمية من مادة «الإمفيتامين» المخدرة.