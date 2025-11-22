صناعة الأردن تستضيف حوارية الديناميكيات الاقتصادية العالمية

وطنا اليوم _

استضافت غرفة صناعة الأردن بمقرها اليوم السبت، أولى الندوات الحوارية التي يعقدها نادي خريجي اقتصاد الأعمال – الجامعة الأردنية ضمن انطلاق أنشطته الجديدة، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وخريجي التخصص، والتي جاءت بعنوان؛ الديناميكيات الاقتصادية العالمية والقطاع الصناعي.

وقدم مدير العام لغرفة صناعة الأردن الدكتور حازم الرحاحلة عرضا متخصصا بعنوان “الديناميكيات الاقتصادية العالمية المتغيرة”، تناول فيه التحولات العميقة في النظام الاقتصادي العالمي، وتصاعد الحمائية التجارية، وإعادة تموضع سلاسل الإمداد، والفرص المتاحة للأردن في ظل هذه المتغيرات.

وحضر الندوة من جانب نادي خريجي الاقتصاد كل من: الدكتورة نورا أبو عصب، والدكتور علاء الدين الطراونة، والدكتور فؤاد كريشان، والدكتور سامر عبدالهادي، والدكتور قاسم جديتاوي، إلى جانب عدد من خريجي اقتصاد الأعمال.

وفي مداخلتها، ثمنت الدكتورة أبو عصب التعاون مع غرفة صناعة الأردن، مشيرة إلى أن انعقاد باكورة ندوات النادي في الغرفة يعكس متانة الشراكة وأهمية التواصل بين الأكاديميا والقطاع الصناعي.

وأكدت تطلع النادي إلى تعزيز هذا التعاون وتوسيعه، وضمان استدامة البرامج الحوارية والمعرفية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

كما قدم مدير دائرة الدراسات السياسات محمد الخلايلة عرضا بعنوان “القطاع الصناعي الأردني.. الواقع، التحديات والفرص”، استعرض فيه الدور المحوري للصناعة في الاقتصاد الوطني، وأبرز التطورات التي شهدها القطاع، والتحديات التي يواجهها، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز تنافسيته إقليميا وعالميا.

وفي ختام اللقاء، عبر المشاركون عن تقديرهم للدور الذي تؤديه غرفة صناعة الأردن في فتح مساحات للحوار الاقتصادي المتخصص، مؤكدين أهمية مواصلة هذه اللقاءات لتعميق الفهم المشترك لمتغيرات الاقتصاد وتعزيز الوعي الصناعي لدى الخريجين والباحثين.