طرح عطاء لتنفيذ أنظمة طاقة شمسية في 500 منزل منتفع من صندوق المعونة

22 نوفمبر 2025
وطنا اليوم _

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن طرح العطاء رقم (20/م/أشغال/2025) يشمل تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية وجميع الأجهزة المساعدة من محولات العكس، بقدرة 2 كيلوواط، لصالح 500 منزل من منازل الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، في مختلف محافظات المملكة.

ودعت الوزارة الشركات والمقاولين الراغبين بالمشاركة إلى مراجعة قسم العطاءات في مبنى الوزارة، مصطحبين الوثائق التي تثبت تصنيفهم الفني ضمن الاختصاصات المطلوبة والواردة في إعلان الطرح، شريطة أن تكون سارية المفعول.

وبينت الوزارة أنه يمكن للراغبين بالحصول على وثائق العطاء شراؤها إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (www.memr.gov.jo) ابتداءً من يوم الاثنين 1/12/2025 ولغاية يوم الأحد 7/12/2025 حتى الساعة 12 ظهرا.

كما حددت الوزارة يوم الخميس 11/12/2025 موعدا نهائيا لاستقبال الاستفسارات عبر البريد الإلكترونيHana.AlZuabi@memr.gov.jo، فيما سيكون يوم الاثنين 22/12/2025 الساعة 12 ظهرا آخر موعد لتقديم العروض.

وطلبت الوزارة من المناقصين إرفاق كفالة دخول للعطاء بقيمة 10,000 دينار صادرة عن بنك محلي وسارية لمدة 120 يوما من تاريخ تقديم العرض، على أن تقدم العروض في ثلاثة مغلفات منفصلة (فني، مالي، كفالة دخول) توضع جميعها داخل مغلف رابع مختوم، ويبلغ ثمن نسخة العطاء 200 دينار أرد غير مستردة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية.

 


