مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر العدوان

22 نوفمبر 2025
مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر العدوان

وطنا اليوم  – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشائر العدوان بوفاة المرحوم الحاج عايد حيدر العدوان.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة شفا بدران، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العدوان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.


