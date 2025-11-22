بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

“إدارة المطارات”: استكمال متطلبات ترخيص مطار عمّان المدني

22 نوفمبر 2025
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2025-07-12 17:50:31Z | |

وطنا اليوم _

أكد المدير العام لشركة إدارة المطارات الأردنية أحمد العزام، اليوم السبت، أن الشركة استكملت التجهيزات الفنية اللازمة لإعادة تشغيل مطار عمان المدني من حيث متطلبات سلامة الطيران والأمن والتسهيلات.

وقال العزام، لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن الشركة بانتظار الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الطيران المدني لاستئناف العمل بالمطار، متوقعا الحصول على التراخيص نهاية الشهر الحالي.

وأضاف أن التشغيل بعد الحصول على التراخيص مرتبط بشركات الطيران، والتي ستقوم بجدولة رحلاتها الجوية إلى مطار عمان المدني، لافتا إلى أن المطار سيستقبل الرحلات من دول الشرق الأوسط وأوروبا.

وأكد أن الطاقة الاستيعابية للمطار تصل إلى مليون مسافر سنويا، مشيرا إلى أن المطار سيكون رديفا لمطار الملكة علياء الدولي بهدف تخفيف زخم حركة الطائرات والمسافرين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
14:05

جامعة البترا تعرض مشاريع ابتكارية في مؤتمر الأمن السيبراني (C8 2025)

14:01

أبو علي: المشرع الأردني راعى توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في ضريبة المبيعات

13:59

بعد 16 عاما.. تفاصيل صادمة في تقرير تشريح جثة مايكل جاكسون

13:51

الخرابشة: الشركة المحال إليها أعمال استغلال النحاس حققت الشروط

13:48

أورنج الأردن تؤكد التزامها بالتحوّل الرقمي الآمن عبر دعم مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025

13:44

التصنيفات الجامعية… ليست أولوية ؟(١)

13:40

مجلس النواب يناقش ويحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة

12:31

النائب العموش: لا مؤشرات لوجود عفو عام بالأردن

12:27

الخلايلة يرد على الخلايلة: الخلط غير مقبول

12:06

المؤبد لسوداني زور الجنسية الكويتية لأكثر من ثلاثة عقود

11:55

رسالة من مدير صندوق التنمية لأصحاب القروض الجماعية

11:49

الزعبي: الحكومة أنكرت الضرائب وفرضت 16% على الطرود البريدية

وفيات
وفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025