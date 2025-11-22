“إدارة المطارات”: استكمال متطلبات ترخيص مطار عمّان المدني

وطنا اليوم _

أكد المدير العام لشركة إدارة المطارات الأردنية أحمد العزام، اليوم السبت، أن الشركة استكملت التجهيزات الفنية اللازمة لإعادة تشغيل مطار عمان المدني من حيث متطلبات سلامة الطيران والأمن والتسهيلات.

وقال العزام، لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن الشركة بانتظار الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الطيران المدني لاستئناف العمل بالمطار، متوقعا الحصول على التراخيص نهاية الشهر الحالي.

وأضاف أن التشغيل بعد الحصول على التراخيص مرتبط بشركات الطيران، والتي ستقوم بجدولة رحلاتها الجوية إلى مطار عمان المدني، لافتا إلى أن المطار سيستقبل الرحلات من دول الشرق الأوسط وأوروبا.

وأكد أن الطاقة الاستيعابية للمطار تصل إلى مليون مسافر سنويا، مشيرا إلى أن المطار سيكون رديفا لمطار الملكة علياء الدولي بهدف تخفيف زخم حركة الطائرات والمسافرين.