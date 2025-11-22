تجارة عمّان تشارك في مؤتمر أيام التنقّل الدولية 2025 في فيينا

وطنا اليوم – شاركت غرفة تجارة عمّان مُمثّلة بنائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب وعضو مجلس الادارة خطاب البنا، في أعمال مؤتمر International Mobility Days 2025، الذي استضافته العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 21 تشرين الثاني 2025، بتنظيم من غرفة الاقتصاد الفيدرالية النمساوية (Advantage Austria) وبالتعاون مع شبكة أوروبا للمشاريع (Enterprise Europe Network Austria) وعدد من المؤسسات الدولية المعنية بالتنقل والتكنولوجيا.

وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، يأتي هذا المؤتمر العام تحت شعار “التنقل في ظل التحول” (Mobility in Transformation)، بمشاركة أكثر من 1000 خبير ومتخصص من أكثر من 60 دولة، يمثلون مؤسسات حكومية وشركات كبرى ومراكز بحثية عالمية، بهدف استعراض أحدث التطورات في قطاع النقل والتنقل المستدام والذكي.

وخلال مشاركته كمتحدث في إحدى الجلسات الرئيسية للمؤتمر، استعرض الخطيب، ملامح التحول العالمي في قطاع النقل، مؤكداً أن العالم يشهد اليوم سباقاً متسارعاً نحو الرقمنة وتبني التقنيات الذكية في إدارة الحركة التجارية.

وقال الخطيب ان قطاع النقل لم يعد يعتمد على البنية التحتية التقليدية فحسب، بل على منظومات متكاملة تستخدم التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي والتتبع اللحظي لرفع كفاءة سلاسل الإمداد.”

وأضاف أن مرونة سلاسل الإمداد أصبحت العامل الحاسم في قدرة الدول والشركات على التعامل مع الاضطرابات العالمية المتكررة. وأوضح أن “التحول الرقمي في النقل والموانئ والخدمات اللوجستية لم يعد خياراً، بل هو أساس لضمان استدامة عمليات التوريد، وتخفيض الكلف، وتحسين زمن التسليم.”

وشدد على أن التجارب الدولية أثبتت أن الدول التي تستثمر في التكنولوجيا الحديثة هي الأقدر على تعزيز تنافسيتها الاقتصادية في المدى الطويل. كما تطرّق الخطيب إلى التجربة الأردنية في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن الأردن يمتلك مقومات قوية تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً لحركة البضائع والخدمات.

وتابع ان لدينا موقع استراتيجي استثنائي يربط بين المشرق والخليج وشمال أفريقيا، ولدينا قطاع خاص نشط وكوادر بشرية مؤهلة، لافتا الى ان المطلوب اليوم هو تسريع مشاريع الربط الذكي وتعزيز التكامل بين الموانئ والمطارات والمراكز اللوجستية.”

وأشار الخطيب إلى أن مشاركة الغرفة في مؤتمر أيام التنقّل الدولية 2025 تأتي في إطار سعيها لـ تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات النقل الأخضر وإدارة الأساطيل الذكية والبنى التحتية المستدامة، مؤكداً أن المؤتمر يشكّل “منصة مهمة لبناء جسور جديدة من التعاون خدمة للتجارة الأردنية.”

و تضمن المؤتمر معرضاً دولياً لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات التنقل الذكي، المركبات الكهربائية، الشحن المستدام، البنية التحتية المتطورة، وحلول المدن الذكية.

كما شهد المؤتمر تنظيم لقاءات عمل ثنائية (B2B)، سهّلت بناء شراكات جديدة وتبادُل الخبرات بين الشركات والمؤسسات المشاركة من مختلف دول العالم.

واشتملت الفعاليات أيضاً على عروض مشاريع توضيحية من شركات رائدة، ومحاضرات وحلقات نقاشية يقدمها خبراء دوليون، إلى جانب دراسات حالة حول تجارب ناجحة في الابتكار، إضافة إلى رحلات ميدانية وزيارات تقنية لعدد من المرافق المتخصصة في مدينة فيينا.