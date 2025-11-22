بنك القاهرة عمان
شباب كلنا الأردن في الطفيلة تنظم مجموعة من الفعاليات المجتمعية 

22 نوفمبر 2025
شباب كلنا الأردن في الطفيلة تنظم مجموعة من الفعاليات المجتمعية 

نفذت هيئة شباب كلنا الأردن، احدى برامج صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، سلسلة من الأنشطة والفعاليات في محافظة الطفيلة، بهدف تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وروح التعاون بين أفراد المجتمع، ضمن منهجية العمل التطوعي التشاركي التي تتبناها الهيئة.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن البرامج الدائمة للهيئة، والتي شملت مجموعة من الفعاليات التطوعية والثقافية والتوعوية وبناء القدرات ، بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي، لا سيما فئة الشباب.

أوضح منسق الهيئة في الطفيلة، أمجد الكريمين، أن فرق الهيئة تواصل مبادرات تعليمية وترفيهية في عدد من مدارس الطفيلة، ركزت على تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ مفاهيم العمل التطوعي لدى الشباب.

وقال إن الهيئة نظمت ورشة عمل تدريبية بعنوان “تعزيز مهارات التواصل الفعال”، تسويق الكتروني ، صناعة المحتوى وادارة صفحات التواصل الاجتماعي و ايضا دورات مهارات حياتيه ” الامن اساسيات امن المعلومات و الذكاء الاصطناعي و ايضا دورة محادثة باللغة الانجليزية لعدد من الباحثين عن العمل .

وأضاف أن الهيئة عقدت سلسلة من ندوات الحوارية في مقرها حول الواقع البيئي في محافظة الطفيلة، دور الشباب في المشاركة في الحياة العامة و ايضا بالتعاون مع مديرية الاوقاف – قسم الشؤون النسائية يوم علميا بعنوان الجريمة الإلكترونية لا تعرف حدود بمشاركة عدد من الخبراء و المختصين في الجوانب القانونبة و الفنية .


