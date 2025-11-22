بنك القاهرة عمان
الأردن يحصد 16 ميدالية في ختام مشاركته بدورة ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025)

12 ثانية ago
وطنا اليوم _

حققت المنتخبات الوطنية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة 2025 التي اختتمت أمس في الرياض، 16 ميدالية ملونة في أعلى حصيلة من الميداليات على مدى تاريخ المشاركات الأردنية في الدورة.

وشكل هذا الإنجاز تاريخا جديدا للرياضة الأردنية التي نجحت في حصد هذا العدد من الميداليات.

وباركت الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد هذا الإنجاز، قائلة في منشور على صفحتها ” ألف مبروك الإنجازات التي حققتها منتخباتنا الوطنية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، حيث اختُتمت المشاركة بحصيلة تاريخية هي الأفضل في تاريخ مشاركات الأردن في هذه الدورة، بواقع 16 ميدالية من بينها 3 ذهبيات و 3 فضيات و 10 ميداليات برونزية”.

وأضافت ” إنجازات جاءت ثمرة عزيمة بطلاتنا وأبطالنا، والعمل الكبير لاتحاداتنا الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية، والدعم المتواصل من الأسرة الرياضية الأردنية”.


