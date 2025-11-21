بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بعد اخر زيارة لوزير الصحة .. تزويد مستشفى معان ب 30 سرير بالتعاون مع شركة الفوسفات

3 دقائق ago
بعد اخر زيارة لوزير الصحة .. تزويد مستشفى معان ب 30 سرير بالتعاون مع شركة الفوسفات

وطنا اليوم:أكد مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد أنه تمت الموافقة على شراء 30 سريرا جديدا للمستشفى بتمويل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وذلك استجابة لما تعهد به وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور خلال زيارته الأخيرة بتاريخ 27/9/2025 ، التي هدفت إلى تحسين البيئة العلاجية وتحديث البنية التحتية للمستشفى.
وأضاف الرواد أن هذا الدعم سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، مثمناً مبادرة شركة الفوسفات ودورها في دعم القطاع الصحي ضمن مسؤوليتها المجتمعية، ومؤكداً أن الأسرة الجديدة ستُسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية في المحافظة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:38

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاة المحافظ السابق محمد الفاعور

20:29

المحامي حسين احمد الضمور يكتب : تصريحات كوهين.. ليست زلّة لسان بل مشروعٌ يجب أن يُواجه

20:22

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الوزير والعين والنائب الأسبق جمال حديثه الخريشا

20:18

سميرات: فرص كبيرة للقطاع الخاص الأردني في سوريا بقطاعات الاتصالات والإنترنت

20:11

إقليم البترا : 81 ألف زائر في تشرين الأول بزيادة نسبتها 71% مقارنة بالعام الماضي

20:06

انخفاض أسعار البن عالميا عقب إلغاء ترامب الرسوم الجمركية على البرازيل

19:36

بن غفير وسموتريتش ضمن الفريق الإسرائيلي المكلف بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة

19:33

برعاية المومني جمعية الكتاب الإلكترونيين تقيم ندوة بعنوان الإتصال والتواصل

19:30

جمعية اصحاب فنادق البترا السياحية تشارك في إعداد مسودة الاستراتيجية السياحية

19:20

زيلينسكي: أوكرانيا ستواجه خيارًا صعبًا للغاية في الفترة المقبلة

19:09

وفد جورجي يزور البترا للاطلاع على التجربة الأردنية في حماية المواقع التراثية

19:07

البحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات ريادية لتعزيز الابتكار الزراعي

وفيات
الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025