بعد اخر زيارة لوزير الصحة .. تزويد مستشفى معان ب 30 سرير بالتعاون مع شركة الفوسفات

وطنا اليوم:أكد مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد أنه تمت الموافقة على شراء 30 سريرا جديدا للمستشفى بتمويل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وذلك استجابة لما تعهد به وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور خلال زيارته الأخيرة بتاريخ 27/9/2025 ، التي هدفت إلى تحسين البيئة العلاجية وتحديث البنية التحتية للمستشفى.

وأضاف الرواد أن هذا الدعم سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، مثمناً مبادرة شركة الفوسفات ودورها في دعم القطاع الصحي ضمن مسؤوليتها المجتمعية، ومؤكداً أن الأسرة الجديدة ستُسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية في المحافظة