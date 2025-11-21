بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الوزير والعين والنائب الأسبق جمال حديثه الخريشا

28 ثانية ago
وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، في تشييع جثمان الوزير والعين والنائب الأسبق جمال حديثه الخريشا، إلى مثواه الأخير.

ونقل العيسوي، خلال مشاركته في مراسم التشييع، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخريشا وعموم قبيلة بني صخر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

واستذكر العيسوي المسيرة المشرفة للفقيد، مؤكدا أن المرحوم كان مثالا في الإخلاص والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية، وأحدرجالات الدولة الذين أدّوا واجبهم الوطني بعزيمة ومسؤولية، وتركوا بصمات واضحة في ميادين العمل العسكري والسياسي والاجتماعي.

ويُعدّ الفقيد جمال حديثه الخريشا من الشخصيات الوطنية التي أسهمت في خدمة الأردن على مدى عقود، إذ ولد في الموقر شرق العاصمة عمان عام 1937، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في العلوم العسكرية. وتدرج في عدد من المواقع القيادية في القوات المسلحة الأردنية، حيث شغل منصب قائد كتيبة، وقائد لواء، ومساعد المفتش العام للقوات المسلحة، إضافة إلى عمله ملحقاً عسكرياً في سلطنة عُمان. كما تولى منصب وزير دولة في فترتين، وترأس مجلس إدارة شركة نقل وتطوير الخدمات، وكان عضوا في مجلس النواب للدورتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وعضوا في مجلس الأعيان الخامس عشر والتاسع عشر والعشرين.


