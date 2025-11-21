برعاية المومني جمعية الكتاب الإلكترونيين تقيم ندوة بعنوان الإتصال والتواصل

وطنا اليوم:تحت رعاية عطوفة مدير هيئة الاعلام الأستاذ بشير المومني وبحضور أعضاء الهيئة الإدارية والعامة لجمعية الكتاب الالكترونيين وأعضاء رابطة الكتاب الاردنيين وضيوفهم ، أقامت جمعية الكتاب مساء امس الخميس في قاعة مقر الرابطة في جبل اللويبدة ( ندوة بعنوان الاتصال والتواصل ) برعاية عطوفة مدير عام هيئة الاعلام الأستاذ بشير المومني و بحضور رئيس الجمعية الأستاذ عادل أبو عبيد وبمشاركة الدكتور سمير أيوب ومقدمة الندوة الأستاذة جينا صالح عضو الهيئة الإدارية بالجمعية .

في بداية الندوة رحب أبو عبيد بالحضور وقدم موجز عن الجمعية وأعضائها وعن كافة الاعمال التي تقوم بها الجمعية، واكد على موضوع الندوة التي من شانها تقديم الرسالة الحقيقية لما تقدمه الجمعية وأعضائها ودعا أبو عبيد لتكثيف العمل من نشر الوعي الثقافي في المجتمع .

وقدمت مديرة الندوة جينا صالح مقدمة مختصرة عن الندوة التي حملة في طيها العديد من الملاحظات ومنحت المشاركين الرئيسيين في الندوة طرح الرؤية الخاصة بموضوع الندوة .

وفي مداخلته رحب راعي الندوة الأستاذ بشير المومني بالحضور وقدم الشكر لجمعية الكتاب على إقامة الفعالية التي تحمل الكثير في عنوانها الرئيسي واضاف ان الأردن معني بالتعامل مع كافة الرسائل الوطنية الهادفة وأكد على ان لغة الاتصال والتواصل ” تعامل معها الأردن بشكل دقيق خلال السنوات الماضية .

واكد المومني ان الأردن من اكثر الدول دقة بأن يكون هناك لغة حوار في ارسال الرسالة الصحيحة عبر وسائل الاعلام بكافة أنواعها المختلفة مؤكدا على دور الكتاب والمثقفين في إيصال تلك الرسالة من خلال مقالاتهم وآرائهم .

واكد المومني ان الاعلام الأردني يحظى بالحرية التامة واكد على ان هيئة الاعلام تعمل وفق القانون ولا يمكن تجاوز القانون ومخالفته .

وفي ختام مداخلته قدم المومني الشكر لجمعية الكتاب على ما تقدمه .

وفي مشاركته قدم أيوب الشكر لجمعية الكتاب والحضور وقدم العديد من النقاط التي تعاطى معها الحضور وكان لها دور في ارسال المعلومات الجديدة ، وأضاف أيوب العديد من الرسائل التي تعني موضوع الندوة .

وشارك الحضور في العديد من المداخلات التي أجاب عليها راعي الندوة الأستاذ بشير المومني والدكتور سمير أيوب .

وفي نهاية الأمسية تفضل رئيس الجمعية أبو عبيد بتقديم شهادات التكريم تقديرا للمشاركين في الامسية.

وثمن الحضور الجهود الكبيرة للمشاركين ولجمعية الكتاب لموضوع الندوة التي تصب في خدمة الوطن و الثقافة والمثقفين ، من كتاب وأدباء ، ثم التقطت الصور التذكارية لهذه المناسبة .

اللجنة الإعلامية ناطق باسم جمعية الكتاب الالكترونيين الأردنيين.