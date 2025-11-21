جمعية اصحاب فنادق البترا السياحية تشارك في إعداد مسودة الاستراتيجية السياحية

وطنا اليوم:قال سميح النوافلة – رئيس جمعية اصحاب فنادق البترا السياحية : شاركنا في الجلسة الثانية لإعداد مسودة الاستراتيجية السياحية، حيث أتاحت لنا الورشة فرصة العمل مع مجموعة من الخبراء في القطاع السياحي وتوظيف آرائهم وتجاربهم الميدانية في تطوير الاستراتيجية. هذه المشاركة تدعم جهود تطوير التشريعات والمنتج السياحي وتحسين رحلة السائح، وتساعد في صياغة استراتيجيات أكثر فعالية لجذب مزيد من الزوار في السنوات المقبلة.

وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين كان قد عقد لقاءً ثانياً موسعاً مع ممثلي الجمعيات السياحية والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك لمناقشة مسودة استراتيجية السياحة في الأردن للأعوام 2026-2029، وذلك ضمن نهج التشاركية الذي تتبناه وزارة السياحة والآثار.

وتأتي هذه اللقاءات التي جاءت بحضور أمين عام الوزارة يزن الخضير، بهدف إتاحة مساحة واسعة لتبادل الآراء بين ممثلي الجمعيات السياحية والمعنيين بالسياحة من القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحوار البناء حول مضامين مسودة الاستراتيجية ومحاورها المختلفة، وكذلك الاستماع لملاحظات الحضور ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير الاستراتيجية وضمان توافقها مع احتياجات القطاع السياحي وتطلعاته، تمهيدًا لاعتمادها بصيغتها النهائية خلال الفترة المقبلة.

https://www.facebook.com/reel/1011625177793931