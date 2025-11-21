بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

جمعية اصحاب فنادق البترا السياحية تشارك في إعداد مسودة الاستراتيجية السياحية

23 ثانية ago
جمعية اصحاب فنادق البترا السياحية تشارك في إعداد مسودة الاستراتيجية السياحية

وطنا اليوم:قال سميح النوافلة – رئيس جمعية اصحاب فنادق البترا السياحية : شاركنا في الجلسة الثانية لإعداد مسودة الاستراتيجية السياحية، حيث أتاحت لنا الورشة فرصة العمل مع مجموعة من الخبراء في القطاع السياحي وتوظيف آرائهم وتجاربهم الميدانية في تطوير الاستراتيجية. هذه المشاركة تدعم جهود تطوير التشريعات والمنتج السياحي وتحسين رحلة السائح، وتساعد في صياغة استراتيجيات أكثر فعالية لجذب مزيد من الزوار في السنوات المقبلة.
وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين كان قد عقد  لقاءً ثانياً موسعاً مع ممثلي الجمعيات السياحية والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك لمناقشة مسودة استراتيجية السياحة في الأردن للأعوام 2026-2029، وذلك ضمن نهج التشاركية الذي تتبناه وزارة السياحة والآثار.
وتأتي هذه اللقاءات التي جاءت بحضور أمين عام الوزارة يزن الخضير، بهدف إتاحة مساحة واسعة لتبادل الآراء بين ممثلي الجمعيات السياحية والمعنيين بالسياحة من القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحوار البناء حول مضامين مسودة الاستراتيجية ومحاورها المختلفة، وكذلك الاستماع لملاحظات الحضور ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير الاستراتيجية وضمان توافقها مع احتياجات القطاع السياحي وتطلعاته، تمهيدًا لاعتمادها بصيغتها النهائية خلال الفترة المقبلة.

 

https://www.facebook.com/reel/1011625177793931


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:20

زيلينسكي: أوكرانيا ستواجه خيارًا صعبًا للغاية في الفترة المقبلة

19:09

وفد جورجي يزور البترا للاطلاع على التجربة الأردنية في حماية المواقع التراثية

19:07

البحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات ريادية لتعزيز الابتكار الزراعي

19:04

العيسوي يشارك في تشييع جثمان الوزير الأسبق جمال الخريشا

16:47

تفاؤل بالحد من اكتظاظ الطلبة بعد التوجه لبناء 3 مدارس في عجلون

16:22

تحطم طائرة هندية خلال عرض بمعرض دبي للطيران

16:16

الدكتور الطراونة : “الذروة الفيروسية لم تأتِ بعد!”.. وسلالة “عدوانية” تجتاح العالم أبكر بـ 4 أسابيع وتُنذر بموسم “قاسٍ”

15:45

موجة ثلج تضرب بريطانيا وتتسبب في تعليق الدراسة

15:39

قاعد خلاوي … جديد صوت الأردن عمر العبداللات

15:07

بيسان إسماعيل تُحيي حفلاً في الأردن .. سعر التذكرة وصل 400 دينار

14:50

انطلاق أعمال الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا

14:22

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

وفيات
الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025