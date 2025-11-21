بنك القاهرة عمان
قاعد خلاوي … جديد صوت الأردن عمر العبداللات

وطنا اليوم:أطلق صوت الأردن الفنان عمر العبداللات أحدث أعماله الفنية بعنوان ” قاعد خلاوي” ، وهو عمل غنائي جديد يقدّم فيه العبداللات لونًا يعكس الروح البدوية الأردنية الأصيلة من كلمات الشاعر فليح الجبور، وأعد الألحان الفنان عمر العبداللات نفسه ومن توزيع خالد العلي وإخراج المخرج عمران أبو صهيون .
وتقول بعض كلماتها :
البارح قاعد خلاوي / والوحده ظلما ما تاوي
الف جروحي واداوي / وطنت في راسي هجينيه
على اللي من غابت عني / من يومه ما ضحك سني
واخفيت العبره لمني / صابتني مثل البرديه
وطرح العمل اليوم على جميع المنصات الرقمية، والقنوات التلفزيونية، والإذاعات العربية .
رابط الأغنية على موقع اليوتيوب :

 


