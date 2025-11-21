بنك القاهرة عمان
بيسان إسماعيل تُحيي حفلاً في الأردن .. سعر التذكرة وصل 400 دينار

16 ثانية ago
وطنا اليوم:تستعد النجمة الصاعدة بيسان إسماعيل لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في الأردن، وذلك بتاريخ 28 تشرين الثاني 2025، على مسرح الأرينا – جامعة عمّان الأهلية، بمشاركة النجم فؤاد جنيد.
ومن المعروف أن أغلب متابعي الفنانة الصاعدة بيسان هم من الأطفال والمراهقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما.
ووصل أسعار تذاكر الحفل 400 دينار لبعض الفئات، للفنانة التي انطلقت من قناة مختصة بالمقالب على “اليوتيوب”


