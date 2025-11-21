تتويج المكسيكية فاطمة بوش ملكة جمال الكون لعام 2025

وطنا اليوم:تُوّجت المكسيكية فاطمة بوش فرنانديز بلقب ملكة جمال الكون لعام 2025، اليوم الجمعة، وهو انتصار مثير لفتاة تبلغ 25 عامًا في قلب الدورة الـ74 من مسابقة ملكة جمال الكون الشهيرة في بانكوك، والتي وقفت في وجه التنمر العلني من أحد المضيفين.

وجاءت في المركز الثاني في المسابقة التايلاندية برافينار سينج (29 عامًا)، وفي المركز الثالث الفنزويلية ستيفاني أدريانا أباسالي ناصر (25 عامًا).

وجاءت في المركز الرابع الفلبينية أهتيسا مانالو (28 عامًا)، وفي المركز الخامس أوليفيا ياسي (27 عامًا) من كوت ديفوار.

ونشأت مشاعر سيئة في حدث هذا العام من توبيخ لاذع للمتسابقة المكسيكية بوش، والذي أثار جدلًا وتضمّن انسحابًا من المتسابقة وتضامنًا نسويًا واعتذارًا دراميًا دامعًا من المنظم المحلي الذي كان السبب في ذلك.

وفي حفل توزيع الجوائز، الذي تم بثه على الهواء مباشرة لجميع المتسابقات الـ130 تقريبًا في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، انتقد المخرج الوطني التايلاندي ناوات إيتساراجريسيل المتسابقة المكسيكية بوش بسبب ما يزعم أنه عدم اتباعها لإرشاداته للمشاركة في أنشطة ترويجية محلية، واتصل بالأمن عندما تكلمت للدفاع عن نفسها.

وانسحبت بوش من الغرفة، وانضمّت إليها أخريات في إظهار للتضامن، بما في ذلك ملكة جمال الكون لعام 2024، الدنماركية فيكتوريا كير ثيلفيج.

وأصدر رئيس منظمة ملكة جمال الكون، رجل الأعمال المكسيكي راؤول روشا كانتو، بيانًا أدان فيه سلوك ناوات ووصفه بأنه “عدوان علني وإساءة خطيرة”.

واعتذر ناوات في وقت لاحق عن تصرفاته، وظهر باكيًا ومتحديًا في الوقت نفسه.