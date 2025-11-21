الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم ،” كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ والإكرام”.

وطنا اليوم:تنعى قبيلة بني صخر بقلوب صابرة ومحتسبة أحد رجالات الوطن

معالي الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثه)

زوج الفاضلة رهام معن أبو نوّار

والد كل من الدكتورة عبير ومعالي المهندس حديثة والدكتور محمد

وشقيق كل من المرحوم الشيخ علي والمرحوم الشيخ نايف والمرحوم الشيخ نواف والمرحوم السفير تركي، ومعالي مجحم وعطوفة المحافظ السابق حاكم.

والذي انتقل إلى رحمته تعالى صباح اليوم الجمعة ٢١/ ١١/ ٢٠٢٥ بعدحياة حافلة بالعطاء نذرها منذ شبابه لخدمة مليكه ووطنه وأهله فارساً في ميادين الشرف والبطولة والتضحية في القوات المسلحة الاردنية الباسلة (الجيش العربي) دفاعا عن ثرى فلسطين و الأردن الغالي ومواصلا عطاؤه في العمل الوطني العام إخلاصاً للوطن و للعرش الهاشمي ومليكه المفدى .

وسيوارى جثمانه الطاهر ثرى هذا الوطن الذي عشق ترابه وسكن روحه بعد صلاة العصر اليوم الجمعة من مسجد جمال حديثه الخريشا إلى مأواه الأخير في مقبرة العائلة بجانب المسجد في لواء الموقر.

وتقبل التعازي اليوم الجمعة بعد الدفن ويوم السبت و الاحد للرجـال صباحا و مساء في ديوان الخرشان في الموقر وللنساء من الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ٦ مساء في منزل المرحوم الكائن في عمان- دير غبار شارع الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة منزل رقم 41 .

سائلين الموالى القدير أن يتغمد بواسع رحمته إنه سميع مجيب..

إنا لله وإنا إليه راجعون.

*وتاليا السيرة الذاتية للفقيد الكبير الشيخ جمال حديثه الخريشا:

ولد في الموقر شرق العاصمة عمان سنة 1937

-المؤهلات العلمية:

ماجستير علوم عسكرية

بكالوريوس علوم عسكرية

-الخبرات العملية:

وزير دولة 1991-1993

وزير دولة 1995-1996

رئيس مجلس ادارة شركة نقل وتطوير الخدمات 1997

مساعد المفتش العام للقوات المسلحة الاردنية 1986

قائد لواء في القوات المسلحة الاردنية 1983

قائد كتيبة في القوات المسلحة الاردنية 1974

الملحق العسكري في سلطنة عمان 1980

عضو مجلس الأعيان الخامس عشر والتاسع عشر والعشرون.

عضو مجلس النواب الحادي عشر والثاني عشر