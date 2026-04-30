خطط عسكرية جديدة لضرب إيران.. وترامب يدرس الخيارات

وطنا اليوم:ذكر موقع أكسيوس أمس الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر حول خطط جديدة لعمل عسكري محتمل في إيران.

ووفقا للتقرير الذي استند إلى مصادر لم يكشف عن هويتها فإن الإحاطة ستكون اليوم الخميس. ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق على الفور.

ونقل الموقع عن المصادر أن القيادة المركزية الأميركية أعدت خطة لشن موجة ضربات “قصيرة وقوية” على إيران من المرجح أن تشمل أهدافا للبنية التحتية.

وأضاف التقرير أن واشنطن تأمل في جعل إيران أكثر مرونة على طاولة المفاوضات بشأن الملف النووي.

وذكر التقرير أن خطة أخرى من المتوقع عرضها على ترامب ستركز على السيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة التجارية، وأشار إلى أن هذه العملية ربما تشمل قوات برية.

وذكر الموقع أن خيارا آخر يمكن طرحه خلال الإحاطة يتعلق بقيام قوات خاصة بعملية لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأفاد الموقع أيضا بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال دان كين من المتوقع أن يحضر الإحاطة اليوم الخميس.

وتسببت حرب إيران في هزة في الأسواق العالمية، ورفعت بشدة أسعار النفط. كما أدت الحرب إلى توقف شبه تام في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة نحو 20% من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويشير ترامب لبرنامج طهران النووي إلى أنه يشكل تهديداً وشيكا. وتنفي طهران سعيها لامتلاك سلاح نووي، لكنها تقول إن لها الحق في تطوير تقنيات نووية لأغراض سلمية بما يشمل التخصيب لأنها من الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.