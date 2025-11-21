بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

آخر معرقلي رفع قانون قيصر عن سوريا يلين موقفه ويتراجع

ساعتين ago
آخر معرقلي رفع قانون قيصر عن سوريا يلين موقفه ويتراجع

وطنا اليوم:انشغل السوريون خلال الساعات الماضية باسم النائب الأميركي الجمهوري، برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
ورحب عدد من الدبلوماسيين السوريين والصحافيين على مواقع التواصل بموقف ماست المستجد.
فقد أكد النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، الجمعة، أنه “سيدعم إلغاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا”.
لكنه أوضح أنه “يريد فرض صياغة تفرض عقوبات إذا فشلت الحكومة في دمشق في الوفاء بشروط معينة”، وفق ما نقلت صحيفة The hill.

“الإلغاء سيكون كاملاً”
كما أوضح ماست أن “موقفه لا يتعارض مع موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تؤيد الإلغاء الكامل”. وقال: “ترامب لديه فقط سلطة تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر في كل مرة، لكن الإلغاء الكامل يجب أن يتضمن آليات، أو بالأحرى شعورا بأن العقوبات يجب أن تُعاد إذا لم يتم الوفاء بعدد من الشروط.”
مع ذلك، أردف أن ” الإلغاء سيكون كاملاً”.
وكان ماست، أحد أبرز أبرز المعارضين للإلغاء الكامل للعقوبات الشاملة التي فرضت على سوريا في ظل النظام السابق برئاسة بشار الأسد.
يشار إلى أن ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، وحلفاءهما في الكونغرس، فضلاً عن ناشطين في المجتمع المدني الأميركي والسوري، والجالية السورية في الولايات المتحدة، دفعوا باتجاه الإلغاء الكامل للعقوبات منذ أن نجح الشرع في الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024.
وأكد مؤيدو الإلغاء أنه بدون رفع العقوبات بالكامل، ستتردد الشركات الأميركية وغيرها حول العالم وفي المنطقة العربية في الاستثمار في سوريا خوفاً من انتهاك العقوبات الأميركية.
كما أثار المدافعون عن هذا الإلغاء القلق من أن عقوبات قيصر جعلت من الصعب معرفة مصير الأميركيين المختفين في سوريا خلال الحرب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:30

الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة الله

11:20

وفيات الجمعة 21-11-2025

11:15

ضجة في فرنسا.. بعد تحذير جنرال من خسارة الأبناء ضد الروس

10:40

وفد رجال أعمال دمشقي يزور عمّان مطلع الشهر المقبل

10:34

نتنياهو يوجه رسالة لدمشق .. ويكشف أسرار زيارة الجنوب

10:07

تنازلات مؤلمة.. بالخريطة ما الذي ستخسره كييف لصالح موسكو؟

09:51

تقنية صينية جديدة لتعطيل الدرونات بمدى 3 كيلومترات

09:44

طلبة أردنيون يعرضون مشاريع مبتكرة في مؤتمر الأمن السيبراني C8

09:36

الحملة الأردنية توزع 600 بطانية على عائلات بغزة

09:28

درجة الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها بحوالي 6 درجات الجمعة

09:20

عباس يشكر الملك على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية

09:16

شهيدان برصاص الاحتلال شمالي القدس

وفيات
الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025