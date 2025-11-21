آخر معرقلي رفع قانون قيصر عن سوريا يلين موقفه ويتراجع

وطنا اليوم:انشغل السوريون خلال الساعات الماضية باسم النائب الأميركي الجمهوري، برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

ورحب عدد من الدبلوماسيين السوريين والصحافيين على مواقع التواصل بموقف ماست المستجد.

فقد أكد النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، الجمعة، أنه “سيدعم إلغاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا”.

لكنه أوضح أنه “يريد فرض صياغة تفرض عقوبات إذا فشلت الحكومة في دمشق في الوفاء بشروط معينة”، وفق ما نقلت صحيفة The hill.

“الإلغاء سيكون كاملاً”

كما أوضح ماست أن “موقفه لا يتعارض مع موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تؤيد الإلغاء الكامل”. وقال: “ترامب لديه فقط سلطة تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر في كل مرة، لكن الإلغاء الكامل يجب أن يتضمن آليات، أو بالأحرى شعورا بأن العقوبات يجب أن تُعاد إذا لم يتم الوفاء بعدد من الشروط.”

مع ذلك، أردف أن ” الإلغاء سيكون كاملاً”.

وكان ماست، أحد أبرز أبرز المعارضين للإلغاء الكامل للعقوبات الشاملة التي فرضت على سوريا في ظل النظام السابق برئاسة بشار الأسد.

يشار إلى أن ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، وحلفاءهما في الكونغرس، فضلاً عن ناشطين في المجتمع المدني الأميركي والسوري، والجالية السورية في الولايات المتحدة، دفعوا باتجاه الإلغاء الكامل للعقوبات منذ أن نجح الشرع في الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024.

وأكد مؤيدو الإلغاء أنه بدون رفع العقوبات بالكامل، ستتردد الشركات الأميركية وغيرها حول العالم وفي المنطقة العربية في الاستثمار في سوريا خوفاً من انتهاك العقوبات الأميركية.

كما أثار المدافعون عن هذا الإلغاء القلق من أن عقوبات قيصر جعلت من الصعب معرفة مصير الأميركيين المختفين في سوريا خلال الحرب.