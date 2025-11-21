تقنية صينية جديدة لتعطيل الدرونات بمدى 3 كيلومترات

وطنا اليوم:كشفت شركة “سكاي فيند” SkyFend الصينية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض دبي للطيران، عن منظومة محمولة جديدة مخصصة لمكافحة الطائرات المسيرة الدرونات.

وأوضح خبراء الشركة، على هامش المعرض، أن المنظومة المتطورة تشكل “مجموعة متكاملة” من الأجهزة المخصصة ليشغلها شخصان فقط، حيث تسمح ليس فقط باكتشاف الطائرات المسيرة وتتبعها، بل وتوجيه “ضربات” لتعطيلها في الجو.

آلية عمل المنظومة

وبين مبتكرو التقنية أنها تنقسم إلى قسمين رئيسيين:

القسم الأول الكاشف: تتولى أجهزته مهمة اكتشاف المسيرات، ورصد إشارات توجيهها التي تعتمد على أنظمة الملاحة العالمية.

القسم الثاني الصياد: وهو عبارة عن “بندقية إلكترونية” تقوم بالتشويش على الدرونات وإشاراتها، مما يؤدي إلى شل حركتها تماما.

سهولة الاستخدام والمدى

وأكد الخبراء أن المنظومة صممت لتكون “عملية وسهلة الاستخدام”، ليتمكن الجنود من استعمالها خلال العمليات العسكرية دون الحاجة لإجراء دورات تدريبية مسبقة ومعقدة.

وتشير المعلومات الفنية إلى أن المنظومة زودت ببطاريات تكفي لـ 8 ساعات في وضعية الاستعداد، كما يمكنها رصد الدرونات في الوقت الفعلي على مسافة تصل إلى 3 كيلومترات