الحملة الأردنية توزع 600 بطانية على عائلات بغزة

وطنا اليوم:في إطار جهودها المستمرة لدعم صمود الأهالي في قطاع غزة، أعلنت الحملة الأردنية للإغاثة، وبالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية، عن توزيع 600 غطاء شتوي على العائلات المتضررة في مراكز الإيواء، وذلك ضمن برنامج الاستجابة الطارئة لفصل الشتاء القاسي الذي يضرب القطاع.

وجرى تنفيذ عملية التوزيع بطريقة منظمة تراعي الأولويات الإنسانية، حيث استهدفت الأسر الأكثر احتياجًا، وخصوصًا العائلات التي تضم أطفالًا وكبار سنّ ومرضى، في ظل الانخفاض الملحوظ لدرجات الحرارة وزيادة معاناة السكان في الخيام والمراكز المؤقتة.

وقال عبدالرحمن العواد، المنسق العام للحملة الأردنية للإغاثة، خلال متابعته لعملية التوزيع: «واجبنا تجاه أهلنا في غزة ثابت لا يتغيّر. ما نقدمه اليوم ليس مجرد 600 غطاء، بل 600 رسالة دفء وأمان من الأردن لأهله في فلسطين. نعمل ليلًا ونهارًا كي نصل لكل أسرة تشعر بلسعة البرد، ولنوصل لهم رسالة واحدة: أنتم لستم وحدكم».

وأضاف العواد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة متتابعة من الدفعات الشتوية، مؤكدًا أن الحملة ستواصل العمل بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية لضمان استمرار تدفق المساعدات وتوسيع نطاقها خلال الأيام المقبلة.

وتؤكد الحملة الأردنية أن دعمها لأهل غزة سيبقى مستمرًا، وأنها ماضية في واجبها الإنساني حتى تعبر العائلات هذه الظروف الصعبة بأقل معاناة ممكنة.