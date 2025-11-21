بنك القاهرة عمان
درجة الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها بحوالي 6 درجات الجمعة

3 ساعات ago
وطنا اليوم:تسجل درجات الحرارة العظمى الجمعة، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
كما يطرأ الأحد، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتكون الأجواء الاثنين، لطيفة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية تنشط أحيانًا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 25 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 23 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 14، وفي مرتفعات الشراة 25 – 13، وفي مناطق البادية 28 – 12، وفي مناطق السهول 26 – 14، وفي الأغوار الشمالية 33 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 20، وفي البحر الميت 32 – 22، وفي خليج العقبة 33 – 20 درجة مئوية.


