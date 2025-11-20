الميثاق الوطني: رؤية ولي العهد تعكس حرص القيادة الهاشمية على حماية تاريخ الأردن وحفظ روايته الوطنية

وطنا اليوم – أكد حزب الميثاق الوطني اعتزازه وتأييده الكامل لما جاء في حديث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد بشأن ضرورة توثيق السردية الأردنية وصونها وتعزيز حضورها في الوعي الوطني والعالمي.

وثمن الحزب رؤية سموه العميقة التي تعكس حرص القيادة الهاشمية على حماية تاريخ الأردن وحفظ روايته الوطنية القائمة على الثبات والمصداقية والإرث العريق، باعتبارها جزءًا من الهوية الوطنية للدولة الأردنية، وركنًا أساسيًا في تعزيز الانتماء الوطني ومواجهة محاولات التشويه أو التزوير.

كما أكد حزب الميثاق الوطني دعمه لكل الجهود الوطنية والمؤسساتية الرامية إلى جمع وتوثيق وتدوين الأحداث والشواهد التاريخية، وتطوير منظومات الثقافة والإعلام والتعليم بما يسهم في ترسيخ سردية أردنية قوية تقوم على الحقائق الراسخة والدور التاريخي المشرف للدولة الأردنية والقيادة الهاشمية.

وشدد الحزب على أن توثيق السردية الأردنية يشكل واجبًا وطنيًا تتشارك فيه جميع مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، بما يعزز حضور الأردن ودوره في المنطقة، ويعكس الإنجازات التي تحققت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد.

وحزب الميثاق الوطني إذ يؤكد التزامه بهذا التوجه الوطني، فإنه يعلن استعداد كوادره ومراكزه الفكرية للمساهمة في دعم أي جهد يهدف إلى صون الرواية الأردنية وتقديمها للأجيال القادمة بصورة موثوقة تعكس الحقيقة والتاريخ والمسيرة