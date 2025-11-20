بنك القاهرة عمان
نائب أردنية تطالب بتخصيص مقاعد للحوامل في وسائل النقل

46 ثانية ago
وطنا اليوم:قدّمت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري اقتراحًا برغبة إلى رئيس مجلس النواب، يدعو إلى تخصيص مقاعد محددة وواضحة في وسائل النقل العام للحوامل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت المحسيري في مذكرة رسمية أنّ الاقتراح يهدف إلى تحسين ظروف استخدام وسائل النقل العام، خصوصًا لفئات النساء—وخاصة الحوامل وكبيرات السن والأمهات المصطحبات لأطفالهن— إضافة إلى الكهول وكبار السن العجزة، والأشخاص ذوي الإعاقة أو المرض الظاهر للعيان.
وبيّنت أنّ التحوّلات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة أدّت إلى تراجع مبادرة الشباب لإتاحة المقاعد لهذه الفئات، مما يستدعي تدخلًا تنظيميًا واضحًا.
وطالبت وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام بتبنّي إجراءات فاعلة تشمل وضع لافتات واضحة وتخصيص مقاعد فارغة في جميع باصات النقل العام في المملكة لضمان أولوية الجلوس لهذه الفئات.
وختمت المحسيري طلبها بدعوة اللجنة المختصة لدراسة المقترح وتقديم توصياتها للحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُحسّن مستوى الخدمات وتوفّر بيئة نقل أكثر أمانًا واحترامًا لاحتياجات المواطنين


