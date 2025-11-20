مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي القطيشات والشريف

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة القطيشات وآل الشريف.

*ففي مدينة السلط بمحافظة البلقاء*، نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة شاهيه قطيشات أرملة المرحوم الحاج صالح عبدالرزاق قطيشاث، ووالدة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات والعميد المتقاعد بلال قطيشات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة القطيشات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

*وفي منطقة تلاع العلي بمحافظة العاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد الركن الطيار المتقاعد ماجد الشريف، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل الشريف، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.