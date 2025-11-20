أردنية تطلب الخلع :زوجها يخرج ليلاً مدعيا أنه في مهمة سرية

وطنا اليوم:في واقعة غريبة أثارت الاستغراب، تقدّمت سيدة أردنية بدعوى خلع أمام المحكمة الشرعية بعد أقل من شهر على زواجها، بعدما اكتشفت أن زوجها يعيش حالة اندماج كامل مع شخصية البطل الخيالي “باتمان”.

وبحسب السيدة، فإن زوجها يمتلك بدلة خاصة بشخصية باتمان يحتفظ بها داخل المنزل، ويقضي ساعات وهو يقلّد تصرفات الشخصية، كما يمنعها منعاً باتاً من استخدام شاشة التلفاز إلا لمشاهدة أفلام باتمان حصراً.

وذكرت السيدة في شهادتها أنها تفاجأت بخروج زوجها ليلاً وهو يرتدي جزءاً من الزي، مدّعياً أنه في “مهمة سرّية” وأن “إشارة باتمان” ظهرت له، قبل أن يعود بعد دقائق لينام كالمعتاد، الأمر الذي أثار خوفها ودفعها للهرب إلى منزل أهلها ورفع دعوى خلع.

القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل بسبب غرابة التفاصيل.