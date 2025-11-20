بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

أردنية تطلب الخلع :زوجها يخرج ليلاً مدعيا أنه في مهمة سرية

33 ثانية ago
أردنية تطلب الخلع :زوجها يخرج ليلاً مدعيا أنه في مهمة سرية

وطنا اليوم:في واقعة غريبة أثارت الاستغراب، تقدّمت سيدة أردنية بدعوى خلع أمام المحكمة الشرعية بعد أقل من شهر على زواجها، بعدما اكتشفت أن زوجها يعيش حالة اندماج كامل مع شخصية البطل الخيالي “باتمان”.
وبحسب السيدة، فإن زوجها يمتلك بدلة خاصة بشخصية باتمان يحتفظ بها داخل المنزل، ويقضي ساعات وهو يقلّد تصرفات الشخصية، كما يمنعها منعاً باتاً من استخدام شاشة التلفاز إلا لمشاهدة أفلام باتمان حصراً.
وذكرت السيدة في شهادتها أنها تفاجأت بخروج زوجها ليلاً وهو يرتدي جزءاً من الزي، مدّعياً أنه في “مهمة سرّية” وأن “إشارة باتمان” ظهرت له، قبل أن يعود بعد دقائق لينام كالمعتاد، الأمر الذي أثار خوفها ودفعها للهرب إلى منزل أهلها ورفع دعوى خلع.
القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل بسبب غرابة التفاصيل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:14

جنايات عمان تدين أربعينيا وعشرينية بتهمة تزوير وثائق جامعية

20:01

لإنهاء حرب أوكرانيا.. منشور محذوف يكشف تفاصيل الخطة السرية

19:53

الجيش اللبناني يعلن اعتقال بارون المخدرات نوح زعيتر

19:47

مجلي : اتعرض لحملة تشويه شرسة وممنهجه

19:22

ولي العهد يزور فريق مكافحة الإرهاب المائي

19:20

وزارة السياحة تواصل سلسلة اللقاءات التشاركية مع القطاع لمناقشة مسودة استراتيجية السياحة 2026–2029

19:17

الصرايرة : ترشح نائبين لرئاسة اللجنة المالية وإقرار الموازنة قبل نهاية العام

19:11

مصدر نيابي: لا تعيينات ولا استحداث وظائف في المجلس

19:09

وزير التربية: توجه لإنشاء مدرسة مهنية في لواء بني كنانة

16:38

تحويلات مرورية جزئية على طريق السلط–السرو

16:36

التنمية: لا صحة لما يتداول بشأن إغلاق الدور الايوائية للأشخاص ذوي الإعاقة

16:10

ملحق المونديال.. القرعة تضع منتخب العراق في مواجهة صعبة

وفيات
وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة الله