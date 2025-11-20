جنايات عمان تدين أربعينيا وعشرينية بتهمة تزوير وثائق جامعية

وطنا اليوم:أدانت محكمة جنايات عمان متهمين، أحدهما أربعيني والأخرى عشرينية، بتهم التزوير في وثائق رسمية بعد ثبوت إقدامهما على تزوير شهادة بكالوريوس في التمريض منسوبة لإحدى الجامعات الرسمية.

التجريم والأحكام الصادرة

عقدت المحكمة جلسة علنية برئاسة القاضية عهود المجالي وعضوية القاضي بدر أبي دلو، حيث جرمت المتهمين.

وتم تجريم المتهم الأربعيني بجرم بجناية التزوير في أوراق رسمية مكررة خمس مرات، وجنحة تقليد ختم إدارة عامة، وجنحة اصطناع مصدقة كاذبة مكررة خمس مرات، وتم الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات.

فيما تم تجريم المتهمة العشرينية بجناية التدخل بالتزوير في أوراق رسمية، وتم الحكم عليها بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم، وفيما يتعلق بالنفقات مالية، قضت المحكمة بتضمين المتهمين النفقات الإدارية والمالية التي تكبدتها الخزينة مناصفة بينهما.

تفاصيل وقائع القضية

وفقا لقرار المحكمة، القابل للاستئناف، تعرف المتهم على المتهمة خلال عملها سكرتيرة في إحدى العيادات. وخلال تلك الفترة، عرض المتهم عليها تزوير شهادة جامعية باسمها لغرض السفر والعمل خارج البلاد.

ووافقت المتهمة وزودته بصورة عن بطاقتها الشخصية لتثبيت المعلومات على الشهادة المزورة.

وأقدم المتهم على تزوير شهادة بكالوريوس في التمريض بتقدير جيد جدا للعام الدراسي 2019/2020، مع ختمها بأختام مقلدة صادرة في ظاهرها عن الجامعة، مصدقة باللغتين العربية والإنجليزية.

لم يقتصر فعل المتهم على الشهادة الجامعية، بل قام باصطناع دبلوم تدريبي منسوب لمركز استشارات وتدريب جامعي، وشهادة مزاولة مهنة التمريض صادرة في ظاهرها عن نقابة الممرضين، وشهادة دبلوم تدريبي أخرى منسوبة لإحدى المستشفيات الخاصة، وبطاقة عضوية للمتهمة في نقابة الممرضين.

وقد أكدت الخبرة الفنية أن جميع تلك الأوراق والشهادات مزورة ومصطنعة بالكامل باستخدام تقنيات النسخ التصويري الملون، ليتم على إثر ذلك القبض على المتهمين وتشكيل القضية