لإنهاء حرب أوكرانيا.. منشور محذوف يكشف تفاصيل الخطة السرية

دقيقتان ago
وطنا اليوم:أثار منشور محذوف للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف جدلا واسعا حول الخطة الأميركية السرية التي يقال إن واشنطن وموسكو تعملان عليها لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وكتب ويتكوف على منصة “إكس”، ردا على قصة نشرها الصحفي براك رافيد من موقع “أكسيوس” الإخباري: “لا بد أنه حصل على هذا من ك..”، لكنه حذف المنشور بسرعة.
وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، أن ويتكوف كان يظن أنه يرسل رسالة خاصة.
وكانت قصة “أكسيوس” تتحدث عن خطة سرية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأشارت إلى أن الأميركيين والروس كانوا يجرون محادثات سرية تتضمن تنازل أوكرانيا عن أراض في إطار الخطة المقترحة.

من هو ك؟
وعزا المصدر أن المقصود بـ”ك” هو كيريل ديميتريف، المبعوث غير الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى واشنطن.
ويكشف منشور ويتكوف أن “أكسيوس” ربما حصل على تفاصيل الخطة السرية من ديميتريف، بحسب المصدر
ويبدو، للوهلة الأولى، أن ويتكوف، رجل العقارات، وديميتريف، الاقتصادي، غير مؤهلين لحل النزاعات الجيوسياسية، لكن بوتين وترامب منحاهما الثقة للتعامل مع مسألة الحرب في أوكرانيا، وفقا للمصدر.

خطة من 28 بندا
وصل كبار المسؤولين في وزارة الحرب الأميركية، بمن فيهم وزير الجيش دان درايسكول، إلى كييف للقاء نظرائهم الأوكرانيين.
كما كشف موقع “أكسيوس”، الذي بدا أن ويتكوف لمح دون قصد إلى مصدره، أن المبعوثين التقيا في فلوريدا، حيث يقيم ويتكوف، لمناقشة خطة سلام من 28 بندا.
وذكر المصدر أن الخطة الأميركية مستوحاة من نجاح ترامب في دفع اتفاق غزة.
وعبر مسؤول روسي رفيع عن تفاؤل كبير بإمكانية نجاحها. لكن من غير الواضح كيف ستستقبلها أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون.

تفاصيل الخطة
تندرج البنود الـ28 تحت أربعة محاور رئيسية:

إحلال السلام في أوكرانيا.
ضمانات أمنية.
الأمن في أوروبا.
مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.
لكن الأوكرانيين ليسوا راضين عن خطة ويتكوف وديميتريف، وأكدت المصادر أن الخطة تشمل تنازلات إقليمية وخفضا في القدرات العسكرية، معتبرة أن هذه الخطة ليست سوى محاولة جديدة “للتلاعب بالحكومة الأميركية”.


